Два российских сноубордиста примут участие в церемонии открытия Олимпиады-2018

Старший тренер сборной России по сноуборду Николай Биланин сообщил, что от команды на церемонии открытия Олимпиады-2018 будут присутствовать два спортсмена - Владислав Хадарин и Никита Автанеев. Мероприятие состоится 9 февраля в горном кластере Пхенчхана.

- От команды сноубордистов в церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане примут участие два человека – Владислав Хадарин и Никита Автанеев, - приводит "Р-Спорт" слова Биланин.

Напомним, многие российские команды по другим видам спорта участия в церемонии открытия не примут.