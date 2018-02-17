Денист Тихомиров: "Олюнин ехал за золотом, но в итоге приехал в госпиталь"

Президент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров в интервью "Известиям" сообщил, что организация не подавала протеста на результат полуфинала Олимпиады-2018 по сноуборд-кроссу, в котором россиянин Николай Олюнин получил перелом. По его словам, у спортмена, который претендовал на медаль, не было контакта с соперниками.

– Федерация сноуборда действительно подала протест?

– Олюнин в больнице, операция уже прошла. А что касается контакта с соперником, то не было никакого контакта — мы просмотрели видео. Кто дает эту информацию [о поданном Федерацией протесте], я догадываюсь, но не буду говорить.

– Значит, Николай упал сам?

– Сноуборд-кросс показывают не так часто, а я считаю, что это — самая перспективная дисциплина с точки зрения развития. Потому что у нас здесь не просто спортсмены, которые что-то пробежали или проехали. Здесь борьба или за медали, или за жизнь. В этот раз получилось второе. Потому что выбранная спортсменом траектория оказалась сложной, чтобы устоять без травмы. Если бы у Олюнина был контакт, могла бы идти речь о протесте. Но контакта не было — посмотрите видео сами.

– На что мог претендовать Олюнин, если бы дошел до финала на этой Олимпиаде?

– Могу сказать, что Олюнин бился за золото. То, что он делал во время квалификации и в ходе всех заездов, на это указывает. Он выезжал первым. Да, на старте на сложнейшей фигуре была допущена микроошибка — и пришлось отвоевывать уже третью позицию Но там был риск. И неважно, третье у него было бы место, четвертое или, как в итоге получилось, одиннадцатое. Он ехал за золотом. Но в итоге, к сожалению, приехал в госпиталь. Но в сноуборд-кроссе, как я уже говорил, только два варианта: борьба или за медали, или за жизнь.