17:52 16 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Сноуборд

Денис Тихомиров: "Операция Олюнина прошла быстрее, чем планировалось"

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров рассказал, что Николай Олюнин перенес операцию после перелома ноги во время выступления в Олимпийских играх-2018. Напомним, что россиянин получил травму в четверг по время полуфинала по борд-кроссу. После падения на трассе он не смог подняться сам и покинул ее на носилках, а затем был отправлен в больницу.

– Операция у Николая прошла, – цитирует "Р-Спорт" Тихомирова. – Надеюсь, все нормально. Операция прошла быстрее, чем планировалось.

Страшная травма сноубордиста Олюнина. Подробности. Видео

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_snowboard/20180216/1132717184.html

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!