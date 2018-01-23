Денис Тихомиров: "Информации о недопущенных на Олимпиаду-2018 сноубордистах у меня нет"

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров сообщил, что пока не знает, отстранили ли кого-то из его спортсменов от Олимпийских игр-2018.

– Информации о том, что не допускают кого-то из сноубордистов, у меня на данный момент нет. (Владимир ИВАНОВ)

Ранее стало известно, что Ан, Шипулин и Устюгов были недопущены до участия на Олимпийских играх-2018. Спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.

Звезд России не пускают на Олимпиаду. LIVE! // Станислав Поздняков: "В списке участников Олимпиады больше нет Ана, Шипулина и Устюгова"