12:34 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Сноуборд

Денис Тихомиров: "Информации о недопущенных на Олимпиаду-2018 сноубордистах у меня нет"


Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров сообщил, что пока не знает, отстранили ли кого-то из его спортсменов от Олимпийских игр-2018.

– Информации о том, что не допускают кого-то из сноубордистов, у меня на данный момент нет. (Владимир ИВАНОВ)

Ранее стало известно, что Ан, Шипулин и Устюгов были недопущены до участия на Олимпийских играх-2018. Спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.

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