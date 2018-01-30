Алена Заварзина: "Не хочу выступать на Олимпиаде без флага и гимна"

Бронзовый призер Олимпиады-2014 сноубордистка Алена Заварзина отметила, что не хочет выступать на Олимпиаде-2018 без флага и гимна. По ее словам, для спортсменов созданы неравные условия.

- Не хочу выступать на Олимпиаде без флага и гимна, - цитирует пресс-служба Олимпийского комитета России Заварзину. - Нас унизили! Такой несправедливости мне еще никогда не приходилось испытывать. Я подписываю много неприятных бумаг. Созданы неравные условия для спортсменов. Но за нас все скажут наши выступления.

Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 ферваля. Напомним, что МОК допустил до Олимпиады в Пхенчхане 169 "нейтральных" олимпийцев из России. Такой маленькой наша команда не была с 2006 года.