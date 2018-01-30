Алена Заварзина: "Не хочу выступать на Олимпиаде без флага и гимна"

Бронзовый призер Олимпиады-2014 сноубордистка Алена Заварзина отметила, что не хочет выступать на Олимпиаде-2018 без флага и гимна. По ее словам, для спортсменов созданы неравные условия.
- Не хочу выступать на Олимпиаде без флага и гимна, - цитирует пресс-служба Олимпийского комитета России Заварзину. - Нас унизили! Такой несправедливости мне еще никогда не приходилось испытывать. Я подписываю много неприятных бумаг. Созданы неравные условия для спортсменов. Но за нас все скажут наши выступления.
Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 ферваля. Напомним, что МОК допустил до Олимпиады в Пхенчхане 169 "нейтральных" олимпийцев из России. Такой маленькой наша команда не была с 2006 года.
Сноубордистка Алёна Заварзина: "Не хочу выступать на Олимпиаде без флага и гимна. Нас унизили! Такой несправедливости мне еще никогда не приходилось испытывать. Я подписываю много неприятных бумаг. Созданы неравные условия для спортсменов. Но за нас всё скажут наши выступления". pic.twitter.com/TdmUTiDoIu– Olympic Russia (@Olympic_Russia) 30 января 2018 г.
SS-1525-Sergey
Новоуепинни ... 18:27 +++ Кастрюлеголовый, ты в ушки и глазки д...я, не нужно этого. Если не в курсе, то было объявлено, что спортсменам никому не запрещают ехать в Корею и тут же было сказано, кто не поедет, для тех будут проведены альтернативные соревнования и с финансовой точки зрения не пострадают не поехавшие.
20:32
SS-1525-Sergey
Bache Gabrielsen ... 18:15 +++ Совсем мозжечок отсох? Неужели не определить возраст! Школа заканчивал ещё при совке. А хочу - не хочу, нужно говорить там, где и сказал, когда пристают. Если человек чего-то не хочет он это не делает и через себя не переступает!
20:07
Новоуепинни
Э, ватаны, вы че такие тормоза? Там Марьянчик уже написала, что Граф вместо Кореи в Сочи поедет баблишка на халяву срубить, бгг
18:27
Bache Gabrielsen
SS-1525-Sergey, "Кода человек не хочет нормальный, он не делает" Ты в каком классе учишься ? Марш уроки делать. Про "партнеров" он тут будет рассуждать ;)
18:15
Bache Gabrielsen
Хорош на девку баллоны катить. Она для российского спорта и вообще для положительного имиджа России сделала в 10 раз больше чем все вы, вместе взятые.
18:12
Vittorio-049
Если поедет, зачем тогда гнать пургу здесь ? :)
18:05
Knecht hl
у Этой есть шансы на медальку, и она по любому поедет, как бы ей противно не было.
17:42
марк де фоссен
martys-всем отказать.)
17:33
Lokus
Не хочешь - не выступай. Что, пинками туда гонят, что ли? Неделю назад вопила, что поедет хоть голой, хоть лысой, лишь бы выступить, а сейчас что? Тем, кто не поедет, больше отступных пообещали, чем на олимпиаде призовые, которые ещё завоевать нужно?
17:32
martys
shur Levbereg Граждан США не пускать на ЧМ по футболу в Россию под предлогом каким нибудь издевательским. Что они не прошли предварительный просмотр СЭС и могут быть переносчиками заразных болезней.___________ Да они и так не приедут. Сборной их нет. А так им делать нечего______________Вообще-то, согласно данным ФИФА, граждане США - одни из лидеров среди иностранцев, подавших заявки на билеты.
17:24
марк де фоссен
NF-у меня складывается впечатление,что ты или спортсмен или в делегации,что в Корею отправляется.Так уж усердно пытаешься осудить Ольгу Граф,словно боишься,что все оставшиеся её примеру последуют,и накроется медным тазом поездка.)
17:14
NF
У Граф "патриотизма" нет ни на грош, ибо прозвучало лишь сейчас, когда команду посекли, а не с самого начала, как сделал Крюков (единственный, кстати), за что того и отстранили пожизненно. Это флюгерство чистой воды, ибо с такой помпой в Корее ничего не светит. Так что, хотя вяк против и прозвучал, но сделано это не от уважения к Родине и народу, а потому что конъюнктура. И это уже ничего не меняет, ибо режим бойкот не объявил, а первые белофлажники уже отправились в Корею...
16:52
pirat1974
Дайте им из казны по 50 штук зеленых, а то о флаге сильно переживают, но все равно едут
16:49
kolos249
Видимо Ольга Граф окажется единственной. Увы... Всякие заварзины и ковальчуки не откажутся от участия в ОИ, они даже гордятся своим предательством.
16:47
Vitalm
Не хочешь - не выступай!
16:43
karel19
Haiaxi, Граф отказалась
16:43
ak-125
О - спорт, ты - война за бабло!
16:39
Haiaxi
Я по заголовку подумал, что она первая из наших спортсменов проявила силу воли. А на самом деле просто слова. Я так пониманию, что никто из наших спортсменов не хочет выступать без флага и гимна. И все едут, кого пригласили. Так зачем об этом говорить. Вот если бы была приглашена и не поехала, тогда да.
16:38
NF
Тоже конъюнктурщица, а в Сочи казалась вменяемой. Правду говорят, что о человеке становится все понятно в дни поражений и проблем. А что американский муж думает?..
16:33
Igrok Igorek
Не хотела бы - не ехала. А так, как те ежики, кушающие кактус...
16:25
Soulles
Не хочу,но буду...Загадочная русская душа )_
16:13
matvey2000
у Алёны столько титулов и заслуг перед отечественным спортом, что она имеет право на свою точку зрения... имеет право говорить и делать то, что считает нужным... точно также как диванные эксперты имеют право вякать в комментариях...
15:52
П_о_в_а_р
Эта которая голая и лысая должна бежать (куда то)? Беги, Лена, беги. То ли ещё будет на ОИ. Фсие парвём.)
15:51
shur
Levbereg Граждан США не пускать на ЧМ по футболу в Россию под предлогом каким нибудь издевательским. Что они не прошли предварительный просмотр СЭС и могут быть переносчиками заразных болезней.___________ Да они и так не приедут. Сборной их нет. А так им делать нечего
15:38
Levbereg
Граждан США не пускать на ЧМ по футболу в Россию под предлогом каким нибудь издевательским. Что они не прошли предварительный просмотр СЭС и могут быть переносчиками заразных болезней.
15:36
Братчанин
Дешёвка! Зарабатывает дешёвый авторитет. Не хочешь выступать - заяви об этом, а не виляй хвостом! Всё, перестал её уважать.
15:34
oleg.bob
Так не выступай!
15:28
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Так в ТОМ ВСЁ И ДЕЛО --- ЧТО она БУДЕТ ВЫСТУПАТЬ!!!!! ПОСЛЕДНЮЮ ФРАЗУ!!!! ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО!!!!
15:20
karel19
Не хочешь - не выступай.
15:14
shur
Алена! Порви всех на флаг!
15:05