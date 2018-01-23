Алена Заварзина: "На Олимпиаде надо побеждать хоть лысым и голым"

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Алена Заварзина в Инстаграме ответила одному из пользователей, который прокомментировал решение комиссии МОК о недопуске нескольких ведущих спортсменов к Играм-2018 в Пхенчхане. Сноубордистка отметила, что она готова выступить в Корее под нейтральным флагом и ей не стыдно.

- Вам наверное лучше знать как просрали страну, ведь вы как раз были современником, - написала Заварзина. - А я вам могу сказать, что спорт это работа. И минспорт меня до смерти кормить не будет. А все эти истерики по поводу унижения - это конечно кинематографично, но все забудут эти большие жесты через пару дней, мол, я не поехал. А запомнят только тех, кто поедет и надерет им жопу, с флагом, без флага. Да хоть лысым и голым. У меня на лице написано, откуда я. И мне не стыдно. А вы больше мне не пишите.

Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 ферваля.