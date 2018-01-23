Алена Заварзина: "На Олимпиаде надо побеждать хоть лысым и голым"

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Алена Заварзина в Инстаграме ответила одному из пользователей, который прокомментировал решение комиссии МОК о недопуске нескольких ведущих спортсменов к Играм-2018 в Пхенчхане. Сноубордистка отметила, что она готова выступить в Корее под нейтральным флагом и ей не стыдно.
- Вам наверное лучше знать как просрали страну, ведь вы как раз были современником, - написала Заварзина. - А я вам могу сказать, что спорт это работа. И минспорт меня до смерти кормить не будет. А все эти истерики по поводу унижения - это конечно кинематографично, но все забудут эти большие жесты через пару дней, мол, я не поехал. А запомнят только тех, кто поедет и надерет им жопу, с флагом, без флага. Да хоть лысым и голым. У меня на лице написано, откуда я. И мне не стыдно. А вы больше мне не пишите.
Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 ферваля.
avtomir08
В ТЫСЯЧНЫЙ РАЗ ГОВОРЮ надо делать олимпиаду альтернативную они будут постоянно долбить !!!!! а губерниев все на что то надеется и ноет мы все сделали на задних лапках, деньги заплатили, всех наказали....да им это и надо!!!!! а лучше сделать так чтоб олимпиады вобще не было Северная корея нам поможет!!!! а Северную корею тоже обманули чтоб затихли потом после олимпиады будут их долбить!!!1
08:35
genry2012
Только теперь понимаешь как они все зажрались за наш с вами счёт... Суперзина...
07:48
genry2012
Ого! Фразы из американских боевиков,стилистика! В американском муже растворилась,овца. Случайно бронзу зацепила на прошлых играх, теперь будет рассуждать о России в историческом ключе и всё жизнь интервью давать. Вопрос к журналистам - цитировать этот вызывающий бред из риканской таверны обязательно? "надерём жопу", "просрали страну". Девочка явно живёт в какой то другой стране.
07:41
terebun
Алена так и не поняла - унизили всю страну... а что делать тем, кого без причин не допустили на соревнования? Кто мешает нашей Звезде зарабатывать в коммерческих соревнованиях и почему за УЧАСТИЕ в соревнованиях общественной организации государство этой самовлюбленной девочке должно что то? Как же она похожа на себялюбимого Губерниева...
06:07
~андрик~
Алёна,не надо обращать внимание на писанину от ИДИОТОВ... Их к сожалению везде хватает))). Правильно,в таком случае подходит одно выражение:плевать на всех,и в жизни ждёт тебя успех... Не надо переживать за поддержку,-её у Тебя более чем достаточно!
05:31
Jearom
что она напишет, когда МОК возьмет и отстранит ее просто так?
04:50
kolos249
Неужели кто-то будет болеть за это нейтральное чучело?
04:09
ivradm
Ну так пусть едут за свой счет, это же их работа. Причем тут государство? Вперед! Тушками, лысыми и голыми.
03:59
Makon-do
Даже противно комментировать такое тщеславное самооправдание.
01:22
slava_l
Эх, землячка, вдруг победишь, голая и лысая, а потом пробирку поцарапают - и куку!
01:00
spetrov
О чем и говорили - хоть тушкой, хоть чучелком. Только не побеждать, будьте объективны. :) Поехать. :)
00:40
Boleijj protiv
"И минспорт меня до смерти кормить не будет. " Как ее ОИ должны накормить? Это некоммерческие соревнования. "У меня на лице написано, откуда я. " Ей не ответили, где все же у нее написано, откуда она? "Да хоть лысым и голым." МОК, пожги, заставь этих дураков еще голыми поучаствовать, и обязательно с комментарием Губерниева на ТВ, он при этом расскажет, что это был подвиг, Россия самая великая, несмотря на то, что Заварзина и ей подобные заняли надцать место.
00:30
Бу-га-га!
П_о_в_а_р____ Все будем старыми, лысыми и страшными. Чё слезы лить?
00:14
П_о_в_а_р
Бу-га-га! П_о_в_а_р____ А как же Шинейд О'Коннор (Sinead O'Connor)? ------------------------------ Исключение подтверждающее правило. Да и то пока молодой была. Ща без слёз не взглянешь... лысая, старая и страшная.((( Грустно.
00:12
Бу-га-га!
П_о_в_а_р____ А как же Шинейд О'Коннор (Sinead O'Connor)?
00:07
Vizioso
Уморила:) Да уж, такой кавалерист-девице палец в рот не клади! Какой бы ни покатила в Корею, хоть лысой, хоть голой (этот вариант, конечно, куда более выигрышным смотрится), удачи на Играх!)
00:03
П_о_в_а_р
А лучше так... Заварзина голая, но с волосами а Ковальчук лысый, но в новой ОАРовской форме. Вот тогда "надерём им фсием оппы голые", факт. Вперёд, ОАР!
00:02
П_о_в_а_р
Бу-га-га! П_о_в_а_р___ "Ты ей больше не пишите!"©----------------------------- Я вообще не в курсе был кто это. К тому же лысая и голая. Голая ещё фиг с ней (закаляется может), но лысая женщина не моё.
23:59 23 января
Бу-га-га!
П_о_в_а_р___ "Ты ей больше не пишите!"©
23:57 23 января
Бу-га-га!
Молодец девица!)))
23:55 23 января
rashlim
Кстати, "выступать лысыми и голыми" МОК еще может взять на вооружение.
23:48 23 января
П_о_в_а_р
А я приоденусь потеплей пожалуй и волосья остатнии на голове поберегу. З.Ы. А Ковальчук тоже голым и лысым будет всех обыгрывать? И по форме не надо заморачиваться... побрился, разделся и ОАРовец сразу видно.
23:38 23 января
rashlim
Правильно, за кусок хлеба хоть лысой, хоть голой. У ее муженька, любителя родиной поторговать, и то гордости побольше. Ну посмотрим, кому и что она надерет, трындеть - не мешки ворочать.
23:36 23 января
Markao.
Так и езжай за свои кровные и дери жопу: без флага, гимна и так далее.
23:35 23 января
П_о_в_а_р
Ехай, ехай... "Надери всем им оппы"... А потом, оп, царапина на пробирке... а можно и без какой бы то нИбыло царапины, а как сегодня "патаму шта".)) А ты голая и лысая и голосишь "ЗА ШО?!! Спасити нас! Жукофф извиняйси срочна!!!". Иными словами, Фперёт ОАР!!! С децтва за ОАР! надерём фсием голые и лысые!!!
23:33 23 января
tryam
можешь под амирекоским флагом выступить с мужем кто против то
23:31 23 января
Felix BARSA
Правильно, молодец! За Россию и умыть всех пиндосов!!! А то они себе дорожку расчищают к медалям...
23:24 23 января
rusfed 2.0
Молодец, все правильно: флаг отняли у лузеров-чинушей, но никто из них до сих пор не ушел в отставку
23:18 23 января
mayornataly
aow Нам всем больно и обидно, но другого выхода нет - только участвовать и побеждать Нас е...т, а мы крепчаем))) Знали бы олимпийские чинуши насколько мы прогнёмся, то наверняка бы ещё что то учудили))))
23:08 23 января
aow
Правильно, Алёна! МОЛОДЕЦ!!!! Посылай их всех на х77! Нам всем больно и обидно, но другого выхода нет - только участвовать и побеждать! И мы будем болеть за Вас! И поверьте, хоть нам и не просто принять всё это, но таких кто будет переживать и болеть за всех Вас, в десятки, а то и в сотни, раз больше, чем таких вот "патриотов". Удачи!
23:05 23 января