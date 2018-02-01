Алена Заварзина: "На глаза наворачиваются слезы счастья"

Российская сноубордистка Алена Заварзина отметила, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать 28 российских спортсменов вызвало шок, и на глаза наворачиваются слезы счастья.

CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК), ранее пожизненно отстранившего их от участия в Олимпиадах и аннулировавшего их результаты на Играх в Сочи.

- Я уже была настолько разочарована сложившейся ситуацией, что это решение CAS вызвало у меня шок и на самом деле на глаза наворачиваются слезы счастья, - цитирует Заварзину пресс-служба ОКР. - Справедливость восстановлена.