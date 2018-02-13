05:38 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Сноуборд

17-летняя американка выиграла золото Олимпиады-2018 в хаф-пайпе

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17-летняя американская сноубордистка Хлоя Ким завоевала золото Олимпиады-2018 в дисиплине хаф-пайп. В финале она набрала 98,25 балла. Ее соотечественница Ариэль Голд взяла бронзу с результатом 85,75.

Серебряная награда досталась китаянке Лю Цзяюй, показавшей результат 89,75. Эта медаль стала первой для Китая в Пхенчхане.

Сноуборд

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Хаф-пайп

Финал

1. Хлоя Ким (США) - 98.25

2. Лю Цзяюй (Китай) - 89.75

3. Ариэль Голд (США) - 85.75

4. Келли Кларк (США) - 83.50

5. Цай Сютун (Китай) - 76.50

6. Харуна Мацумото (Япония) - 70.00

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (7)
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исперов22081973

Бней Иегуда Хлоя, красоточка!) США с 3-м золотом////Ха-ха-ха красоточка.Страшила.Видать твоя мать такая же красоточка)))

08:56

Бней Иегуда

Хлоя, красоточка!) США с 3-м золотом!)

08:35

saber1

Полная фигня эта ваша хафпайпа, никому не интересно кроме пиндосии.

07:25

Dymanomashina

Хоккей с мячом, значит, не олимпийский спорт, э вот этот "халфпайп"( "полдудочки", что-ли??)) это самое ОНО. Суть Олимпиады! Амэрика уже не знает, как гегемонию себе пририсовать. Маниакальность какая-то...

07:18

исперов22081973

И вообще англосаксов допускать нельзя до соревнований.Они такие страшные,что народ пугают своим видам.То ли дело наши красавицы.

06:27

исперов22081973

Убирать эту хрень нужно из Олимпиады.Не популярный вид спорта и травмоопасный.Развит больше у пиндосни.Самбо в программу ввести надо и полезный вид и популярный.Художественную гимнастику разыгрывать отдельно предметы(Это на лето).Если на зиму,то лучше манипуляции делать дополнительно с фигурным катанием,лыжами,биатлоном,коньками,а эту хрень к чертям.Тогда я посмотрю сколько пиндосы медалей завоюют.

06:25

redgy

америкосовский пока спорт.. зато сколько разновидностей и допинг не нужен!

05:49

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