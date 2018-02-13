17-летняя американка выиграла золото Олимпиады-2018 в хаф-пайпе

17-летняя американская сноубордистка Хлоя Ким завоевала золото Олимпиады-2018 в дисиплине хаф-пайп. В финале она набрала 98,25 балла. Ее соотечественница Ариэль Голд взяла бронзу с результатом 85,75.
Серебряная награда досталась китаянке Лю Цзяюй, показавшей результат 89,75. Эта медаль стала первой для Китая в Пхенчхане.
Сноуборд
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Женщины
Хаф-пайп
Финал
1. Хлоя Ким (США) - 98.25
2. Лю Цзяюй (Китай) - 89.75
3. Ариэль Голд (США) - 85.75
4. Келли Кларк (США) - 83.50
5. Цай Сютун (Китай) - 76.50
6. Харуна Мацумото (Япония) - 70.00
исперов22081973
Бней Иегуда Хлоя, красоточка!) США с 3-м золотом////Ха-ха-ха красоточка.Страшила.Видать твоя мать такая же красоточка)))
08:56
Бней Иегуда
Хлоя, красоточка!) США с 3-м золотом!)
08:35
saber1
Полная фигня эта ваша хафпайпа, никому не интересно кроме пиндосии.
07:25
Dymanomashina
Хоккей с мячом, значит, не олимпийский спорт, э вот этот "халфпайп"( "полдудочки", что-ли??)) это самое ОНО. Суть Олимпиады! Амэрика уже не знает, как гегемонию себе пририсовать. Маниакальность какая-то...
07:18
исперов22081973
И вообще англосаксов допускать нельзя до соревнований.Они такие страшные,что народ пугают своим видам.То ли дело наши красавицы.
06:27
исперов22081973
Убирать эту хрень нужно из Олимпиады.Не популярный вид спорта и травмоопасный.Развит больше у пиндосни.Самбо в программу ввести надо и полезный вид и популярный.Художественную гимнастику разыгрывать отдельно предметы(Это на лето).Если на зиму,то лучше манипуляции делать дополнительно с фигурным катанием,лыжами,биатлоном,коньками,а эту хрень к чертям.Тогда я посмотрю сколько пиндосы медалей завоюют.
06:25
redgy
америкосовский пока спорт.. зато сколько разновидностей и допинг не нужен!
05:49