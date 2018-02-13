17-летняя американка выиграла золото Олимпиады-2018 в хаф-пайпе

17-летняя американская сноубордистка Хлоя Ким завоевала золото Олимпиады-2018 в дисиплине хаф-пайп. В финале она набрала 98,25 балла. Ее соотечественница Ариэль Голд взяла бронзу с результатом 85,75.

Серебряная награда досталась китаянке Лю Цзяюй, показавшей результат 89,75. Эта медаль стала первой для Китая в Пхенчхане.

Сноуборд

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Хаф-пайп

Финал

1. Хлоя Ким (США) - 98.25

2. Лю Цзяюй (Китай) - 89.75

3. Ариэль Голд (США) - 85.75

4. Келли Кларк (США) - 83.50

5. Цай Сютун (Китай) - 76.50

6. Харуна Мацумото (Япония) - 70.00

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018