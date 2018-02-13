Юстина Ковальчик - о недопуске россиян: "Где крутятся большие деньги - всегда есть политика"

Двукратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Юстина Ковальчик сказала, что большинство спортсменов поддерживают россиян, которые не были допущены до выступления на Играх-2018 в Пхенчхане. 35-летняя польская спортсменка назвала решение Международного олимпийского комитета (МОК) и последовавший за ним отказ на апелляцю со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS) несправедливыми.

- Мне очень грустно, что россиян не пустили в Пхенчхан, - сказала Ковальчик. - Это несправедливо. Я верила, что ребята все-таки выступят здесь. Большинство спортсменов поддерживает ваших атлетов. К сожалению, где крутятся большие деньги - всегда есть политика... (Владимир ИВАНОВ)

Напомним, на Олимпиаде-2018 российские спортсмены по решению МОК, который временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), выступают в статусе "олимпийский спортсмен из России" (OAR) под олимпийским флагом. 9 февраля CAS не удовлетворил апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на соревнования в Корее. Таким образом, Россию на Играх представляют 168 атлетов - никто из дополнительной заявки в 47 человек не был допущен.

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