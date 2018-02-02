Юрий Каминский: "Выступить в Пхенчхане нереально"

Прославленный специалист и личный тренер Никиты Крюкова Юрий Каминский в интервью "СЭ" об отказе своего подопечного ехать на Олимпиаду и решениях Спортивного арбитражного суда (CAS).

– Сергей Устюгов признался, что после решения о недопуске в Пхенчхан у него опустились руки и тренироваться он не хочет. Как отреагировал на новость об отстранении Крюков?

– Слушания были в декабре и до них мы проводили полноценную подготовку. В Финляндии он пробежал не очень, но мы осознанно выступали там под нагрузкой. Это сейчас понятно, что выступить в Пхенчхане нереально, а тогда мы верили в лучшее. Вот когда комиссия Международной лыжной федерации (FIS) отстранила нас – стало тяжелее. Мотивация еще была, но вот, например, на сборах в Болгарии Никита тренировался самостоятельно. Нам пришлось даже селиться в разных местах, чтобы успокоить FIS. Тем не менее, до 15 января Крюков тренировался в штатном режиме. А потом снова начались слушания, и все это заметно отразилось на тренировочном процессе. Да и понятно стало, что, скорее всего, Олимпийские игры пройдут мимо. И в последнюю неделю я начал замечать, что Никита стал относиться к тренировкам прохладнее.

– В какой форме он сейчас?

– Очень сложно сказать. Впереди старты – посмотрим. 4 февраля у него Манжосовская гонка, 6-го – спринт на чемпионате Москвы, а 9 и 11-го – FIS-старты в Москве и Красногорске. Может быть, эта пауза морально расслабила Никиту и пойдет только на пользу. Все сейчас зависит только от психологии, от того, как спортсмен пережил эту ситуацию. Мы, если честно, даже не разговаривали на эту тему, я боялся касаться подобного разговора. Никита и так был в напряжении, не хотелось лишний раз его теребить. (Владимир ИВАНОВ)