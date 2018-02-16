Юрий Чарковский: "Спицов не в большом почете у своего тренера"

Менеджер российской лыжной команды на Олимпиаде-2018 Юрий Чарковский сказал, что Денис Спицов, завоевавший на Играх в Пхенчхане бронзу в индивидуальной гонке на 15 км, проявил себя как блестящий финишер. Он признался, что перед стартом гонки очень переживал за 21-летнего спортсмена.

- Накануне на собрании мы говорили нашим ребятам, что у них есть уникальная возможность показать себя, - сказал Чайковский. - Очень многие наши сильные спортсмены были отстранены, не могут тут бегать, и все взгляды обращены на молодежь. Мы очень переживали за Спицова, за полтора километра до финиша Манифика выигрывал у него одну секунду! Денис показал себя как блестящий финишер. Это фантастический пример, как надо вставать и бороться после любых падений! У него еще не так много опыта, и наверное, в разделке ему проще, меньше зависит от тактики.

Вообще, по жизни он не в большом почете у своего тренера Юрия Викторовича Бородавки. Тренер считает, что Денису есть еще над чем работать в плане собранности. Хотя на мой взгляд, лучше быть в жизни разболтанным, а на лыжне собранным, чем наоборот. Думаю, сегодня Юрий Викторович поменяет свое мнение. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Он взорвал лыжный мир. Кто такой Денис Спицов

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