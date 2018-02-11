Юрий Бородавко: "Психологически Спицов был готов к борьбе за медали"

Известный тренер Юрий Бородавко считает, что Денис Спицов психологически готов бороться за медали на Олимпиаде. В скиатлоне россиянин занял четвертое место.

– Психологически Денис был готов к борьбе за медали, как думаете?

– Я думаю, что да. Разговаривал с ним. Денис был очень собран, немногословен. Это говорит о том, что спортсмен находится в хорошем психологическом состоянии и настроен на борьбу.

– Насколько злосчастное падение в начале гонки сказалось на результате Спицова?

– Конечно, сказалось, поскольку получилось отставание почти в сорок секунд. Он постепенно его отыгрывал, шел с более высокой скоростью, чем лидеры. Этот завал отнял у него определенное количество сил, которых как раз не хватило на заключительном отрезке дистанции.

– Получается, невезение сыграло свою роль?

– Трудно сказать, невезение или еще что-то. Это падение было не им спровоцировано, он просто попал в завал. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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