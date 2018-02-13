23:30 13 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Юлия Белорукова: "Я уже несколько часов реву. Остановите это кто нибудь"

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Российская лыжница Юлия Белорукова отметила поддержку своих болельщиков на Олимпийских играх-2018.

"Я уже несколько часов реву. Остановите это кто нибудь. Вы не просто болельщики, вы – целая армия мощнейшей поддержки! С таким тылом ничего не страшно!", - написала на своей странице в Инстаграме Белорукова.

Напомним, что Белорукова завоевала бронзу в женском спринте на Олимпиаде-2018. Первое место заняла шведка Стина Нильссон. Второе - норвежка Майкен Фалла. Еще одна россиянка Наталья Непряева стала четвертой.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
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КОММЕНТАРИИ (6)
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lёbenicht

Это к вопросу 0 80+% байкотников. Все любители спорта смотрят и абсолютное большинство поддерживает.

00:18

МачоМэн

этих астматиков фиг победишь

00:15

d6y954bgyxri

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

00:12

KuziakaPm

Молодец. Молодец.

23:59 13 февраля

stavcheek

Харэ ныть, Юль!

23:51 13 февраля

Снежик

Понадобится западной политике, отберут и эту медаль через сколько нибудь лет

23:47 13 февраля

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