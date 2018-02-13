Юлия Белорукова: "Я уже несколько часов реву. Остановите это кто нибудь"

Российская лыжница Юлия Белорукова отметила поддержку своих болельщиков на Олимпийских играх-2018.

"Я уже несколько часов реву. Остановите это кто нибудь. Вы не просто болельщики, вы – целая армия мощнейшей поддержки! С таким тылом ничего не страшно!", - написала на своей странице в Инстаграме Белорукова.

Напомним, что Белорукова завоевала бронзу в женском спринте на Олимпиаде-2018. Первое место заняла шведка Стина Нильссон. Второе - норвежка Майкен Фалла. Еще одна россиянка Наталья Непряева стала четвертой.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //

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