Юлия Белорукова: "Я уже несколько часов реву. Остановите это кто нибудь"

Российская лыжница Юлия Белорукова отметила поддержку своих болельщиков на Олимпийских играх-2018.
"Я уже несколько часов реву. Остановите это кто нибудь. Вы не просто болельщики, вы – целая армия мощнейшей поддержки! С таким тылом ничего не страшно!", - написала на своей странице в Инстаграме Белорукова.
Напомним, что Белорукова завоевала бронзу в женском спринте на Олимпиаде-2018. Первое место заняла шведка Стина Нильссон. Второе - норвежка Майкен Фалла. Еще одна россиянка Наталья Непряева стала четвертой.
Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
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lёbenicht
Это к вопросу 0 80+% байкотников. Все любители спорта смотрят и абсолютное большинство поддерживает.
00:18
МачоМэн
этих астматиков фиг победишь
00:15
d6y954bgyxri
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
00:12
KuziakaPm
Молодец. Молодец.
23:59 13 февраля
stavcheek
Харэ ныть, Юль!
23:51 13 февраля
Снежик
Понадобится западной политике, отберут и эту медаль через сколько нибудь лет
23:47 13 февраля