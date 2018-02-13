Юлия Белорукова: "Не могу поверить, что стала призером Олимпиады"

Бронзовый призер спринтерской гонки Юлия Белорукова рассказала о своих ощущениях от успеха на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

– Уже ощущаете себя призером Олимпийских игр?

– Если честно, пока не могу поверить. Не понимаю, что происходит, только даю много интервью.

– Вы, наверное, за всю предыдущую жизнь столько интервью не давали.

– После серебра на прошлогоднем чемпионате мира их тоже было много, но не настолько.

– Когда в квалификации показали только 15-е время, вы хитрили?

– Нет, вы что?! Разве можно на Олимпиаде хитрить? Просто так получилось. Когда я на этапе Кубка мира в этом году стала третьей, тоже в прологе была 13-й. Для меня это нормальный результат. Возможно, я в прологе только разбегаюсь, а дальше чувствую себя все лучше и лучше.

– Зачем вы выступали в Пхенчхане еще и в скиатлоне, если основную ставку делаете на спринт?

– Я очень давно не выступала из-за травмы, поэтому мне нужна была гонка.

– Что за травма у вас была?

– Это случилось полтора месяца назад, на сборе. Были проблемы с шеей и перелом носа. Но заработала их, слава богу, не на лыжне. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Напомним, что Белорукова завоевала бронзу в женском спринте на Олимпиаде-2018. Первое место заняла шведка Стина Нильссон. Второе - норвежка Майкен Фалла. Еще одна россиянка Наталья Непряева стала четвертой.

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