Юлия Белорукова: "Не могу поверить, что стала призером Олимпиады"

Бронзовый призер спринтерской гонки Юлия Белорукова рассказала о своих ощущениях от успеха на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.
– Уже ощущаете себя призером Олимпийских игр?
– Если честно, пока не могу поверить. Не понимаю, что происходит, только даю много интервью.
– Вы, наверное, за всю предыдущую жизнь столько интервью не давали.
– После серебра на прошлогоднем чемпионате мира их тоже было много, но не настолько.
– Когда в квалификации показали только 15-е время, вы хитрили?
– Нет, вы что?! Разве можно на Олимпиаде хитрить? Просто так получилось. Когда я на этапе Кубка мира в этом году стала третьей, тоже в прологе была 13-й. Для меня это нормальный результат. Возможно, я в прологе только разбегаюсь, а дальше чувствую себя все лучше и лучше.
– Зачем вы выступали в Пхенчхане еще и в скиатлоне, если основную ставку делаете на спринт?
– Я очень давно не выступала из-за травмы, поэтому мне нужна была гонка.
– Что за травма у вас была?
– Это случилось полтора месяца назад, на сборе. Были проблемы с шеей и перелом носа. Но заработала их, слава богу, не на лыжне. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Напомним, что Белорукова завоевала бронзу в женском спринте на Олимпиаде-2018. Первое место заняла шведка Стина Нильссон. Второе - норвежка Майкен Фалла. Еще одна россиянка Наталья Непряева стала четвертой.
Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
00:15
Valmont0710
Юльк, красотка! Честно, не верил. Молодец!!!
18:55 13 февраля