Юлия Белорукова: "Этой ночью я спала не одна. Моя бронза была со мной"

Российская лыжница Юлия Белорукова на своей странице в Инстаграме опубликовала фотографию с бронзовой медалью Олимпиады-2018, которую она завоевала в спринте. Кроме того, Белорукова поблагодарила свою команду.

- Этой ночью я спала не одна. Моя бронза была со мной Спасибо моей команде за эту медаль! - написала Белорукова.

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