16:30 15 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Юлия Белорукова: "Этой ночью я спала не одна. Моя бронза была со мной"

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Российская лыжница Юлия Белорукова на своей странице в Инстаграме опубликовала фотографию с бронзовой медалью Олимпиады-2018, которую она завоевала в спринте. Кроме того, Белорукова поблагодарила свою команду.

- Этой ночью я спала не одна. Моя бронза была со мной Спасибо моей команде за эту медаль! - написала Белорукова.

Главное на Олимпиаде-2018 // Медальный зачет Олимпиады-2018 // 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Grey Owl

ууу, как всё запущено. спать с медалью...

18:03 15 февраля

kauperwood37

как в лоли бомб литлбига?))

16:44 15 февраля

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