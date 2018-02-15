Юлия Белорукова: "Этой ночью я спала не одна. Моя бронза была со мной"

Российская лыжница Юлия Белорукова на своей странице в Инстаграме опубликовала фотографию с бронзовой медалью Олимпиады-2018, которую она завоевала в спринте. Кроме того, Белорукова поблагодарила свою команду.
- Этой ночью я спала не одна. Моя бронза была со мной Спасибо моей команде за эту медаль! - написала Белорукова.
Главное на Олимпиаде-2018 // Медальный зачет Олимпиады-2018 //
Grey Owl
ууу, как всё запущено. спать с медалью...
18:03 15 февраля
kauperwood37
как в лоли бомб литлбига?))
16:44 15 февраля