Вяльбе поедет на Олимпиаду-2018 в составе группы ветеранов-олимпийцев

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отправится на Олимпиаду 2018 года в составе группы ветеранов-олимпийцев. Трехкратная чемпионка Игр в эстафетах не может быть аккредитована на соревнования в Пхенчхане, исходя из критериев, принятых Международным олимпийским комитетом (МОК) 5 декабря 2017 года - никто из руководителей российской олимпийской команды на Играх в Сочи не получит соответствующий допуск.

- Я еду на Олимпийские игры в качестве болельщика в группе ветеранов-олимпийцев, - цитирует "Р-Спорт" Вяльбе.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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