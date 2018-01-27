22:04 27 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Вяльбе поедет на Олимпиаду-2018 в составе группы ветеранов-олимпийцев

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отправится на Олимпиаду 2018 года в составе группы ветеранов-олимпийцев. Трехкратная чемпионка Игр в эстафетах не может быть аккредитована на соревнования в Пхенчхане, исходя из критериев, принятых Международным олимпийским комитетом (МОК) 5 декабря 2017 года - никто из руководителей российской олимпийской команды на Играх в Сочи не получит соответствующий допуск.

- Я еду на Олимпийские игры в качестве болельщика в группе ветеранов-олимпийцев, - цитирует "Р-Спорт" Вяльбе.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Елена Вяльбе: "Сожалею, что пожимала Баху руку"

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_crosscountry/20180127/1131688277.html

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КОММЕНТАРИИ (14)
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kolos249

А если там Бах предложит руку пожать? Помнится, недавно Вяльбе возмущалась, кричала, что больше руки ему не подаст. А придётся ведь, никуда не денется!

08:07

rusfed 2.0

?? МОК обещал отстранить от Олимпиады тех тренеров и функционеров, кто был причастен к допинговым инцидентам (в ее случае - упомянутые Родченковым - а у некоторых даже царапин на пробирках нет как у Белова). Но МОК по факту отстранил всех тренеров с Игр в Сочи. Поэтому это вообще ни о чем не говорит

05:48

miker65

Не понял? Русфед, объясни! Ее разве не отстранили пожизненно вместе с Кравцовым за соучастие в создании нашей допинг-системы?

04:37

ruslya

ага,только ради них,бедолаг. "...утром мажу бутерброд-сразу мысли-как народ?"

23:34 27 января

bvp

Если едут спортсмены, то и руководитель должен ехать. Это его обязанность, поэтому она и едет, только ради своих спортсменов.

23:23 27 января

ruslya

да с тобой и начинать ее не стоило.Собрал всех в кучу,спортсменов,тренеров ,чиновников...еще и артистов приплети ,без которых на олимпиаде никак.Разгреби сначала мусор в чердаке,потом и диспутируй.

22:50 27 января

rusfed 2.0

Ну если не понимаешь, твое право. Дискуссию завершаю

22:42 27 января

rusfed 2.0

Все очень просто, русля. Потому что, во-первых, она несет ответственность не только за себя, но за всю сборную, и при принятии решений учитывает не только свои интересы, а всей сборной, то есть спортсменов, а во-вторых, олимпиада - это 4-летний проект для тренеров и руководителей федерации, под этот проект были распланированы и потрачены все их 4 года, а начатый проект профессионалы обязаны довести до конца.

22:41 27 января

ruslya

какая ж она спортсменка,что то ты уже заговариваться стал? ну разве бывшая..или что,спортсменов.как и ментов,бывших не бывает?

22:38 27 января

ruslya

rusfed 2.0 lда и вообще- она же не спортсменка, верно? то есть она "униженный гражданин"юсогласно твоим словам.Что ж тогда прется,не в дверь,так в окно? недостаточно унизили?

22:36 27 января

rusfed 2.0

Ну разумеется, она поедет. Потому что сначала спортсменка, и уже только потом чиновник. Поэтому и лыжи в России на ноги подняла и сделала конкурентоспособными. Мужики теперь на одном уровне с норвегами, а о допинге в лыжах уже давно забыли

22:34 27 января

ruslya

rusfed 2.0 - в смысле? ехать-не ехать? и вашим и нашим? тут помню-тут не помню? так опредилилась бы уже,только в любом случае-мимо рта ложку не пронесла с такой двоякой позицией...

22:28 27 января

rusfed 2.0

Она ни разу не вопила "не ехать" - это слишком упрощенный пересказ ее позиции. Всегда в своих интервью на этот вопрос отвечает одинаково: с позиции спортсмена - безусловное "ехать", с позиции униженного гражданина страны - "не ехать"

22:23 27 января

ruslya

ну что, утерлись горе-патриоты? вы думали если она вопит- "не ехать".то и сама дома останется?

22:13 27 января