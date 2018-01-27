Вяльбе поедет на Олимпиаду-2018 в составе группы ветеранов-олимпийцев

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отправится на Олимпиаду 2018 года в составе группы ветеранов-олимпийцев. Трехкратная чемпионка Игр в эстафетах не может быть аккредитована на соревнования в Пхенчхане, исходя из критериев, принятых Международным олимпийским комитетом (МОК) 5 декабря 2017 года - никто из руководителей российской олимпийской команды на Играх в Сочи не получит соответствующий допуск.
- Я еду на Олимпийские игры в качестве болельщика в группе ветеранов-олимпийцев, - цитирует "Р-Спорт" Вяльбе.
Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Елена Вяльбе: "Сожалею, что пожимала Баху руку"
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_crosscountry/20180127/1131688277.html
kolos249
А если там Бах предложит руку пожать? Помнится, недавно Вяльбе возмущалась, кричала, что больше руки ему не подаст. А придётся ведь, никуда не денется!
08:07
rusfed 2.0
?? МОК обещал отстранить от Олимпиады тех тренеров и функционеров, кто был причастен к допинговым инцидентам (в ее случае - упомянутые Родченковым - а у некоторых даже царапин на пробирках нет как у Белова). Но МОК по факту отстранил всех тренеров с Игр в Сочи. Поэтому это вообще ни о чем не говорит
05:48
miker65
Не понял? Русфед, объясни! Ее разве не отстранили пожизненно вместе с Кравцовым за соучастие в создании нашей допинг-системы?
04:37
ruslya
ага,только ради них,бедолаг. "...утром мажу бутерброд-сразу мысли-как народ?"
23:34 27 января
bvp
Если едут спортсмены, то и руководитель должен ехать. Это его обязанность, поэтому она и едет, только ради своих спортсменов.
23:23 27 января
ruslya
да с тобой и начинать ее не стоило.Собрал всех в кучу,спортсменов,тренеров ,чиновников...еще и артистов приплети ,без которых на олимпиаде никак.Разгреби сначала мусор в чердаке,потом и диспутируй.
22:50 27 января
rusfed 2.0
Ну если не понимаешь, твое право. Дискуссию завершаю
22:42 27 января
rusfed 2.0
Все очень просто, русля. Потому что, во-первых, она несет ответственность не только за себя, но за всю сборную, и при принятии решений учитывает не только свои интересы, а всей сборной, то есть спортсменов, а во-вторых, олимпиада - это 4-летний проект для тренеров и руководителей федерации, под этот проект были распланированы и потрачены все их 4 года, а начатый проект профессионалы обязаны довести до конца.
22:41 27 января
ruslya
какая ж она спортсменка,что то ты уже заговариваться стал? ну разве бывшая..или что,спортсменов.как и ментов,бывших не бывает?
22:38 27 января
ruslya
rusfed 2.0 lда и вообще- она же не спортсменка, верно? то есть она "униженный гражданин"юсогласно твоим словам.Что ж тогда прется,не в дверь,так в окно? недостаточно унизили?
22:36 27 января
rusfed 2.0
Ну разумеется, она поедет. Потому что сначала спортсменка, и уже только потом чиновник. Поэтому и лыжи в России на ноги подняла и сделала конкурентоспособными. Мужики теперь на одном уровне с норвегами, а о допинге в лыжах уже давно забыли
22:34 27 января
ruslya
rusfed 2.0 - в смысле? ехать-не ехать? и вашим и нашим? тут помню-тут не помню? так опредилилась бы уже,только в любом случае-мимо рта ложку не пронесла с такой двоякой позицией...
22:28 27 января
rusfed 2.0
Она ни разу не вопила "не ехать" - это слишком упрощенный пересказ ее позиции. Всегда в своих интервью на этот вопрос отвечает одинаково: с позиции спортсмена - безусловное "ехать", с позиции униженного гражданина страны - "не ехать"
22:23 27 января
ruslya
ну что, утерлись горе-патриоты? вы думали если она вопит- "не ехать".то и сама дома останется?
22:13 27 января