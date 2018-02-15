Впервые в истории женских лыжных гонок на Олимпиадах была поделена медаль

В женской индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем на Олимпийских играх-2018 произошел уникальный случай. Впервые в истории женских лыжных гонок на Играх между спортсменками была поделена медаль.

Норвежка Марит Бьорген и финка Криста Пярмякоски показали одинаковое время – 25.32,4, которое позволило им занять третье место. Таким образом, организаторы вручили лыжницам сразу две бронзовые медали.

Напомним что золото завоевала еще одна представительница Норвегии Рагнхиль Хага. Россиянки Анастасия Седова, Анна Нечаевская и Алиса Жамбалова заняли 8-е, 10-е и 17-е места соответственно.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018