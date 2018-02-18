Волков – о серебре лыжников в эстафете: "Парни красавцы! Люблю вас!"

Чемпион Игр-2014 биатлонист Алексей Волков в Инстаграме поздравил российских лыжников, которые завоевали серебро в лыжной эстафете на Олимпиаде-2018. Российская команда в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова уступила занявшим первое место норвежцам 9,4 секунды.

"Парни красавцы! Люблю вас!", – написал Волков.

На данный момент в активе российских спортсменов на Играх в Пхенчхане 10 медалей (3 - серебряных и 7 бронзовых).

Норвегия выиграла мужскую эстафету. У России - серебро! LIVE!

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