Устюгов полностью восстановился от травмы

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин сказал, что лидер национальной команды Сергей Устюгов полностью восстановился от последствий повреждения мышц спины. Российский лыжник получил повреждение 4 января во время многодневной гонки "Тур де Ски". Из-за этого он не смог защитить титул победителя турнира.

- Устюгов восстановился от последствий травмы, повреждение было незначительным, думаю, что все будет нормально, - цитирует ТАСС Крянина. - Сергей прикладывает все усилия, чтобы подготовиться именно к Олимпийским играм. Сейчас в первую очередь необходимо, чтобы последствия травмы не повлияли на психологическое состояние Устюгова. Для этого нужно стартовать, тогда все придет в норму.

Напомним, 8 января Устюгов прошел обследование, которое не выявило у него серьезных повреждений. Несмотря на это, он не выступит на этапах Кубка мира в Дрездене и Планице. Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.