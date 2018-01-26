Устюгов написал письмо в МОК с просьбой объяснить недопуск на Олимпиаду-2018

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов попросил МОК объяснить причину, по которой он не получил приглашение на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, информирует ТАСС. Ранее аналогичные письма в МОК направили олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан.
Во вторник стало известно, что МОК решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых Устюгов, Шипулин и Ан.
"Ни разу не дал повода усомниться в чистоте моих титулов".
Виктор Ан написал письмо Баху. И ждет объяснений МОК //
Когда спорт превращается в войну. Все заявления спортсменов из России в адрес МОК
камри
А что ему остается делать, к сожалению страна его не защитила. Хотя и ответа от этих людишек из МОК он не получит
20:48
Несвин
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср_______ Таким как ты нежненько отвечать, это надо себя не уважать...
16:52
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
НЕСВИН,,,,,,,,,,,, А ты бы перед клаватюченьем прочитал ""соглашение о правилах комментариев"".... Тогда бы знал, что "отвечать" НАДО неееееежненько.....
16:37
Доктор со стажем
Контора пишет.....
16:07
Bache Gabrielsen
Серега, и исковое заявление в ЕСПЧ с требованием 5-ти миллионов евро за моральный ущерб не забудь приложить.
15:48
rusfed 2.0
Это правильно. ОКР сейчас недееспособен
15:42
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
ИСЧЁ один "писатель".... Бедному ТОММИ на месяц надо ""ПОЧТОВЫЙ АДРЕС"" менять.......
15:39