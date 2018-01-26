15:35 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Устюгов написал письмо в МОК с просьбой объяснить недопуск на Олимпиаду-2018

Сергей УСТЮГОВ. Фото AFP
Сергей УСТЮГОВ. Фото AFP
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов попросил МОК объяснить причину, по которой он не получил приглашение на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, информирует ТАСС. Ранее аналогичные письма в МОК направили олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан.

Во вторник стало известно, что МОК решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых Устюгов, Шипулин и Ан.

"Ни разу не дал повода усомниться в чистоте моих титулов".
Виктор Ан написал письмо Баху. И ждет объяснений МОК // 
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КОММЕНТАРИИ (7)
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камри

А что ему остается делать, к сожалению страна его не защитила. Хотя и ответа от этих людишек из МОК он не получит

20:48

Несвин

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср_______ Таким как ты нежненько отвечать, это надо себя не уважать...

16:52

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

НЕСВИН,,,,,,,,,,,, А ты бы перед клаватюченьем прочитал ""соглашение о правилах комментариев"".... Тогда бы знал, что "отвечать" НАДО неееееежненько.....

16:37

Доктор со стажем

Контора пишет.....

16:07

Bache Gabrielsen

Серега, и исковое заявление в ЕСПЧ с требованием 5-ти миллионов евро за моральный ущерб не забудь приложить.

15:48

rusfed 2.0

Это правильно. ОКР сейчас недееспособен

15:42

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

ИСЧЁ один "писатель".... Бедному ТОММИ на месяц надо ""ПОЧТОВЫЙ АДРЕС"" менять.......

15:39