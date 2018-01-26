Устюгов написал письмо в МОК с просьбой объяснить недопуск на Олимпиаду-2018

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов попросил МОК объяснить причину, по которой он не получил приглашение на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, информирует ТАСС. Ранее аналогичные письма в МОК направили олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан.

Во вторник стало известно, что МОК решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых Устюгов, Шипулин и Ан.

"Ни разу не дал повода усомниться в чистоте моих титулов".

Виктор Ан написал письмо Баху. И ждет объяснений МОК //

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