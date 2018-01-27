13:51 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Тренер: "Устюгов потерял мотивацию из-за недопуска до Олимпиады"

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Тренер Маркус Крамер отметил, что его подопечный российский лыжник Сергей Устюгов потерял мотивацию из-за недопуска до Олимпиады в Пхенчхане. По его словам, спортсмен не понимает, почему он должен пропускать Игры. Напомним, ранее МОК не выдал приглашение двукратному чемпиону мира для участия в соревнованиях.

- Устюгов потерял мотивацию. Он задается вопросом, почему не может поехать на Олимпиаду, - цитирует Крамера NRK. - Трудно каждый день напряженно работать, концентрироваться на этом значимом мероприятии, думать об олимпийских медалях, но при этом понимать, что возможности выступить на Играх нет.

 

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shu

иди к серене между ног и не вылезай оттуда, абортыш

16:24

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Потер--мотиватор теперь повесится??? Или побреется???

14:56