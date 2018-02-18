Тренер норвежцев: "Спицов показал, что у него хорошая техника"

Главный тренер сборной Норвегии Тур Арне Хетланн сказал, что Йоханнесу Клебо было непросто на четвертом этапе лыжной эстафеты 4x10 км на Олимпиаде-2018, несмотря на то, что он не подавал вида. Также специалист отметил россиянина Дениса Спицова, который на определенных отрезках четвертого этапа опережал норвежца.

- Я видел глаза Клебо, когда он проезжал мимо меня по стадиону, - приводит Олимпийская информационная система слова Хетланна. - Это выглядело так легко, но я знал, что это не так. Другой (Спицов. - Прим. "СЭ") шел по лыжне с большим трудом. Но он показал, что хорош в катании и на поворотах. Он показал, что у него хорошая техника.

Напомним, норвежцы завоевали золото Игр в Пхенчхане. Россияне стали вторыми, уступив победителям 9,4 секунды. Тройку лучших замкнули французы.

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