Симен Крюгер: "Это невероятно, что Клебо успел взять флаг Норвегии перед финишем"

Норвежский лыжник Симен Крюгер подчеркнул, что Йоханнес Клебо в мужской эстафете на Олимпиаде выглядел очень сильным. Крюгер также отметил финиш Клебо с флагом Норвегии.

– Он выглядел очень сильным, – сказал Крюгер. – Когда он рванул вперед, Спицову нечего было придумать, и тогда мы все просто кричали и подбадривали Клебо. Это невероятно, что он успел взять флаг перед финишем. (Олимпийская информационная система)

Напомним, что сборная Норвегии завоевала золото в мужской эстафете, второе место заняла Россия, тройку призеров замкнула Франция.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018