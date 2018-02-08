Шведский журналист сомневается в чистоте соревнований лыжников на Олимпиаде

Журналист шведского телеканала SVT Хассе Свенс, ставший одним из создателей фильма о системе допинга в олимпийской сборной Норвегии, убежден в том, что на Играх-2018 в Пхенчхане будут участвовать лыжники, принимавшие запрещенные препараты. По его словам, в Норвегии и Финляндии существует программа поддержки использования допинга на уровне национальных спортивных федераций.

- На чемпионате мира в Лахти 2001 года у половины медалистов были ненормальные показатели крови, - цитирует RT Свенса. - По результатам наших новых тестов мы видим, что то же самое можно сказать о 41 проценте медалистов. Так что я не думаю, что на Играх в Пхенчхане мы увидим чистые соревнования – в них тоже будут участвовать лыжники, принимавшие допинг.

Проблема заключается в том, что в случае с Олимпиадой в Сочи программа употребления допинга осуществлялась на государственном уровне. В Норвегии же или Финляндии – на уровне федераций лыжного спорта.

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.