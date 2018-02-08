Шведский журналист сомневается в чистоте соревнований лыжников на Олимпиаде

Журналист шведского телеканала SVT Хассе Свенс, ставший одним из создателей фильма о системе допинга в олимпийской сборной Норвегии, убежден в том, что на Играх-2018 в Пхенчхане будут участвовать лыжники, принимавшие запрещенные препараты. По его словам, в Норвегии и Финляндии существует программа поддержки использования допинга на уровне национальных спортивных федераций.
- На чемпионате мира в Лахти 2001 года у половины медалистов были ненормальные показатели крови, - цитирует RT Свенса. - По результатам наших новых тестов мы видим, что то же самое можно сказать о 41 проценте медалистов. Так что я не думаю, что на Играх в Пхенчхане мы увидим чистые соревнования – в них тоже будут участвовать лыжники, принимавшие допинг.
Проблема заключается в том, что в случае с Олимпиадой в Сочи программа употребления допинга осуществлялась на государственном уровне. В Норвегии же или Финляндии – на уровне федераций лыжного спорта.
Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/478400-avtor-doping-sorevnovaniya
inspire
какой осведомленный журналист ... неделю назад по его мнению допинг среди лыжников был в России и есть в Норвегии, теперь еще и у фиников ))) и каждый раз он не устает добавлять, что у них в Швеции допинга нет )))
20:40
Массарагж
Ну и какая разница, кто кормит спортсмена допингом?
16:18
shur
ФанФаныч Platinum1991 Всё так. Хорошо бы проверить пробы USADA. Интересный эффект может получиться.______________ И проверять не надо. Все видно по теннисным братьям-сестрам, и по гимнастке, не помню как звать, которая выиграла абсолютное первенство в РИО.
15:35
KonstantinLutsky
"Проблема заключается в том, что в случае с Олимпиадой в Сочи программа употребления допинга осуществлялась на государственном уровне"А доказательства у этого господина есть, кроме слов господина Родченкова...
15:15
ФанФаныч
Platinum1991 Всё так. Хорошо бы проверить пробы USADA. Интересный эффект может получиться.
15:12
Platinum1991
В Норвегии и уже давно налажена организованная ГОСУДАРСТВЕННАЯ система применения допинга. Американцы об этом знают, но молчат и ПРИКРЫВАЮТ и оправдывают и скрывают МНОГОЧИСЛЕННЫЕ факты!!! А показатели норвежских спортсменов указывают на это. Речь идет о системе допинга под покровительством национальной федерации и под ПРИКРЫТИЕМ государства. Американцы клеветнически обвиняют Россию, но в Норвегии давно на гос уровне идёт поддержка и сокрытие допинга! ВАДА давно курируется американцами и не даёт им возможности ЧЕСТНО раскрыть норвежский допинговый КРИМИНАЛ на государственном уровне!
14:52
usuns
а вот мы шведы не такие! мы чистые! мне это сильно напоминает про шоу-бизнес: все пробиваются наверх через постель! а вы? а я нет - я не такая!
14:43