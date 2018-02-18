Шведские сервисмены извинились перед лыжниками после эстафеты

Сервисмены сборной Швеции извинились перед лыжниками, которые в эстафете 4x10 км на Олимпиаде-2018 заняли пятое место. На двух первых этапах страну представляли Йенс Бурман и Даниэль Рикардссон, к середине гонки команда занимала 9-е место, уступая лидировавшей на тот момент России около 2 минут.

- Мы приносим извинения Даниэлю и Йенсу, команде и всему народу Швеции, потому что не смогли подготовить лыжи получше, - цитирует Reuters руководителя сервис-бригады Урбана Нильссона. - Мы некачественно сделали нашу работу. Вся ответственность лежит на мне, потому что это - моя прямая обязанность.

Напомним, первое место в эстафете заняла Норвегия (1:33.04,9), второй стала Россия (+9,4 секунды), тройку лучших замкнула Франция (+36,9). Шведы, на Играх-2014 в Сочи завоевавшие золото в этой дисциплине, стали пятыми (+2.05,6).

В километре от космоса. Россия - с серебром эстафеты