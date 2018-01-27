Шарлотта Калла: "Удивлена, что россиян не пустили на Олимпиаду без объяснения причин"

Шведская лыжница Шарлотта Калла отметила, что Международный олимпийский комитет (МОК) поступил странно, не допустив до Олимпиады в Пхенчхане многих известных российских спортсменов без объяснения причин.

- Я удивлена, ведь никакой информации не было, кроме той, что они не могут участвовать. Никто не сказал почему. Очень странно, что им нельзя выступать без объяснения причин, - цитирует Каллу aftonbladet.se.

– Думаете, в Пхенчхане все будут чисты?

– Да. Я надеюсь на это.

– На вас влияют разговоры о допинге?

– Сейчас я не читаю прессу. Не трачу на этот вопрос много времени.