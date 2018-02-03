Шарлотта Калла: "Побыстрее бы началась Олимпиада, а то мне скучно"

Шведская лыжница Шарлотта Калла, которую считают одной из фавориток Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, по прилету в Сеул призналась, что с нетерпением ждет начала соревнований. Также спортсменка отметила, что ей повезло с подготовкой в Альпах.

– Долетели хорошо, багаж вроде бы не потеряли, – приводит Expressen слова Каллы. – Побыстрее бы начались соревнования, а то сейчас мне немного скучно. Планы на ближайшие дни простые: ознакомиться со стадионом, трассой и Олимпийской деревней. Я готовилась к Играм отдельно от сборной в итальянском Сейзер-Альме. Это были потрясающие дни, но как только я уехала, там начались туманы и дожди.