Шарлотта Калла: "Даже не думала, что способна так сильно переживать"

Шведская лыжница Шарлотта Калла завоевала первую золотую медаль Олимпиады в Пхечхане, победив в скиатлоне на 7,5 км. После гонки она рассказала о том, что она не хотела оборочиваться после того, как подняла темп.

- Испытываю радость и облегчение, - цитирует Expressen Каллу. - Чувствовала себя настолько сильной, насколько и хотелось. Я ставила перед собой цель сохранить силы перед тем, как перейти на коньковый ход. Я подняла темп, но не хотела оборачиваться.

За четыре часа до выхода на старт я была спокойна. Но потом сильно разнервничалась. Я даже не думала, что способна так сильно переживать.