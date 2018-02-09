Сергей Устюгов: "Нас не допустили до Игр, но есть другие спортсмены, которым нужна наша поддержка"

Российский лыжник Сергей Устюгов поддержал участников Олимпиады в Пхенчхане, представляющих Россию. Сам он не получил от комиссии МОК приглашения на Игры, а Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию, оспаривающую это решение.

"Мы спортсмены сборной России и при любых обстоятельствах должны верить, бороться и защищать честь нашей страны в спорте. Да, нас не допустили до Игр, но есть другие спортсмены, которым надо сконцентрироваться на своем деле, которым необходима наша поддержка. Надо сохранить позитивный настрой, не тратить эмоции на негатив и дать ребятам реализовать себя. В любом случае это Олимпийские игры, главный старт четырехлетия. Мы в вас верим! А у нас, не допущенных до Игр, будут новые старты, где мы покажем, на что способны", - написал в Инстаграме Устюгов.

Сегодня CAS принял решение не удовлетворять апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на Олимпиаду. Таким образом, в Пхенчхане выступят 168 наших атлетов, и никто из дополнительной заявки в 47 человек допущен не будет.

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