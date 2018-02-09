Сергей Устюгов: "Нас не допустили до Игр, но есть другие спортсмены, которым нужна наша поддержка"

Российский лыжник Сергей Устюгов поддержал участников Олимпиады в Пхенчхане, представляющих Россию. Сам он не получил от комиссии МОК приглашения на Игры, а Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию, оспаривающую это решение.
"Мы спортсмены сборной России и при любых обстоятельствах должны верить, бороться и защищать честь нашей страны в спорте. Да, нас не допустили до Игр, но есть другие спортсмены, которым надо сконцентрироваться на своем деле, которым необходима наша поддержка. Надо сохранить позитивный настрой, не тратить эмоции на негатив и дать ребятам реализовать себя. В любом случае это Олимпийские игры, главный старт четырехлетия. Мы в вас верим! А у нас, не допущенных до Игр, будут новые старты, где мы покажем, на что способны", - написал в Инстаграме Устюгов.
Сегодня CAS принял решение не удовлетворять апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на Олимпиаду. Таким образом, в Пхенчхане выступят 168 наших атлетов, и никто из дополнительной заявки в 47 человек допущен не будет.
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Мы, спортсмены Сборной России 🇷🇺 и при любых обстоятельствах должны верить, бороться и защищать честь нашей страны в спорте. Да, нас не допустили до игр, но есть другие Российские спортсмены, которым надо сконцентрировать на своём деле, которым необходима наша поддержка. Надо сохранить позитивный настрой, не тратить эмоции на негатив и дать ребятам реализовать себя. В любом случаи это Олимпийские Игры, главный старт четырёхлетия. Мы в вас верим !!! А у нас, не допущенных до игр, будут новые старты, где мы покажем на что способны. 💪🏽🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #веримвкоманду #спортбезполитики🚫 #внадежденалучшее
ФанФаныч
Смотри фото - вот кого боятся моки и вадаимцы.
15:57
просто саня
Я-то завязал на комменты этих ОИ, но Серёже, как и другим спортсменам, хочу сказать, хотя и поздно, посвятить жизнь спорту, бегать быстрее лошади (извини) но это так, а потом умереть в молодом возрасте? У каждого человека, как бывший спортсмен, кумиром у которого был новозеландец Питер Снелл (габариты были похожи), бывает период, когда надо определяться с судьбой! У Вас есть возможность... Есть имя! А мы были простые кандидаты и первораздняки! Удачи тебе!
14:40
marsey
Сергей - мужик! а зло будет наказано, т.к. добро рано или поздно его победит. обязательно
14:13