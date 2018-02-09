Сергей Крянин: "Важно, чтобы отстраненные атлеты не опускали руки и начинали готовиться даже к следующей Олимпиаде"

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин выразил надежду, что российские спортсмены, не допущенные до участия в Олимпиаде, не сдадутся и продолжат готовиться к другим стартам. Выездная панель CAS (CAS ad hoc) отклонила апелляции 45 спортсменов и двух тренеров на решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018. В их число вошел ряд ведущих лыжников, включая Сергея Устюгова.

- Конечно, я возмущен, мне обидно за ребят, что их на ровном месте лишили возможности побороться за медали Олимпиады, - цитирует ТАСС Крянина. - Сейчас важно, чтобы ребята поняли, что они не брошены, что будет масса других соревнований, чтобы они не опустили руки и начали готовиться даже к следующим Олимпийским играм. Наша задача заключается в том, чтобы вытащить всех ребят из этой ямы и вернуть их на соревновательный путь.

У Сергея Устюгова настроение боевое, он хочет доказать, что он чист, что он побеждает только честно. Свою правоту можно доказать только результатом. Понятно, что это стресс, но мы должны переварить эту ситуацию. Будет масса других стартов, нужно на них настраиваться, чтобы победить.

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