17:11 13 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Сергей Крянин: "Россия разорвала бы всех на Олимпиаде при сильнейших лыжниках"

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Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин выразил мнение, что российские лыжники на Олимпиаде в Пхенчхане разорвали бы всех, если бы была возможность выставить сильнейшую команду на Игры.

Сегодня Александр Большунов и Юлия Белорукова завоевали бронзовые медали в спринте на Олимпиаде-2018. Приглашения на Игры не получили лыжники Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева.

– Две бронзы на Олимпиаде, однозначно – это победа. Бронза наших ребят, если на свет смотреть, она золотой кажется. Если бы выступали наши сильнейшие, то вообще разорвали бы всех, – цитирует "Р-Спорт" Крянина.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
 Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_crosscountry/20180213/1132512524.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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d6y954bgyxri

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

00:15

genry2012

Фанат тупой, соберись))

20:55 13 февраля

genry2012

В смысле? Что за трёп?

20:54 13 февраля

GiantTemo

Если бы допустили всех, даже бронзы Большунова бы не было. Из-за болезни он был бы заменен на других, которые не в такой форме.

20:52 13 февраля

Boleijj protiv

fanat2017 ------------- Какое место Россия заняла в Сочи по лыжам? Рассказывать какая сильная команда, участь нищебродов.

20:34 13 февраля

fanat2017

Я сразу говорил,что команда у нас сильнее СОЧИ . Это знали и на Западе,по-этому и такой беспредел. Нам просто не дали опровергнуть всю ложь СОЧИ.!!! Молодцы ребята!!!

19:25 13 февраля

Якут Хан

В буквальном смысле этого слова! Кирдук бы 200% больным скандинавам))))

18:46 13 февраля

SGV

Если бы, да кабы - росли во рту грибы.

18:41 13 февраля

Frenja

Странник-777 Ага, они в Сочи "всех порвали".... а потом все медали сдавать пришлось. ----------- Какие конкретно медали на сегодняшний день "сдали" российские лыжники? Подскажите, пожалуйста

18:35 13 февраля

Странник-777

Ага, они в Сочи "всех порвали".... а потом все медали сдавать пришлось.

18:27 13 февраля

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