Сергей Крянин: "Россия разорвала бы всех на Олимпиаде при сильнейших лыжниках"

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин выразил мнение, что российские лыжники на Олимпиаде в Пхенчхане разорвали бы всех, если бы была возможность выставить сильнейшую команду на Игры.

Сегодня Александр Большунов и Юлия Белорукова завоевали бронзовые медали в спринте на Олимпиаде-2018. Приглашения на Игры не получили лыжники Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева.

– Две бронзы на Олимпиаде, однозначно – это победа. Бронза наших ребят, если на свет смотреть, она золотой кажется. Если бы выступали наши сильнейшие, то вообще разорвали бы всех, – цитирует "Р-Спорт" Крянина.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //

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