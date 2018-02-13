Сергей Крянин: "Россия разорвала бы всех на Олимпиаде при сильнейших лыжниках"

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин выразил мнение, что российские лыжники на Олимпиаде в Пхенчхане разорвали бы всех, если бы была возможность выставить сильнейшую команду на Игры.
Сегодня Александр Большунов и Юлия Белорукова завоевали бронзовые медали в спринте на Олимпиаде-2018. Приглашения на Игры не получили лыжники Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева.
– Две бронзы на Олимпиаде, однозначно – это победа. Бронза наших ребят, если на свет смотреть, она золотой кажется. Если бы выступали наши сильнейшие, то вообще разорвали бы всех, – цитирует "Р-Спорт" Крянина.
Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_crosscountry/20180213/1132512524.html
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
00:15
genry2012
Фанат тупой, соберись))
20:55 13 февраля
genry2012
В смысле? Что за трёп?
20:54 13 февраля
GiantTemo
Если бы допустили всех, даже бронзы Большунова бы не было. Из-за болезни он был бы заменен на других, которые не в такой форме.
20:52 13 февраля
Boleijj protiv
fanat2017 ------------- Какое место Россия заняла в Сочи по лыжам? Рассказывать какая сильная команда, участь нищебродов.
20:34 13 февраля
fanat2017
Я сразу говорил,что команда у нас сильнее СОЧИ . Это знали и на Западе,по-этому и такой беспредел. Нам просто не дали опровергнуть всю ложь СОЧИ.!!! Молодцы ребята!!!
19:25 13 февраля
Якут Хан
В буквальном смысле этого слова! Кирдук бы 200% больным скандинавам))))
18:46 13 февраля
SGV
Если бы, да кабы - росли во рту грибы.
18:41 13 февраля
Frenja
Странник-777 Ага, они в Сочи "всех порвали".... а потом все медали сдавать пришлось. ----------- Какие конкретно медали на сегодняшний день "сдали" российские лыжники? Подскажите, пожалуйста
18:35 13 февраля
Странник-777
Ага, они в Сочи "всех порвали".... а потом все медали сдавать пришлось.
18:27 13 февраля