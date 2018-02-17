Сергей Крянин: "Нечаевская молодец, что не бросилась на последнем этапе за лидерами"

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин отметил, что третье место российской команды в женской эстафете сродни победе. Бронзовые награды в составе сборной завоевали Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская.

- Бронза - успех, или есть сожаление, что не удержались на первом месте?

- Вы что, смеетесь?! Это огромный успех! Тем более у нас самая молодая команда. Я думаю, за ними будущее. Вы не представляете, как долго собирали этих лыжниц, как долго тренировали, что они стали хоть что-то показывать.

- Тренерский штаб сработал верно?

- На все сто процентов! Девчонок расставили по этапам точно, и они выполнили свои задачи. И Нечаевская молодец, что не бросилась на последнем этапе за лидерами, а удержала бронзу.

- Первое место сейчас - несбыточная мечта?

- Понятно, что болельщики всегда хотят золота, но пока это нереально. Классно, что есть медаль. Вот были бы наши лидеры, тогда за 1-е и 2-е места могли бы побороться.

- То есть тем ценнее награда, с учетом отсутствия многих лидеров?

- Именно! Эта медаль с золотым отливом. Я надеюсь, за этой командой будущее. И на следующей Олимпиаде будет совсем другая борьба.

- Берет гордость, что лыжники пока приносят чуть ли не больше всего положительных эмоций в Пхенчхане?

- Лыжники всегда приносили приятные новости, и надеюсь, так будет дальше . За этим стоит очень большая работа. И тренеров, в том числе на местах, юниорских, которые готовят базу. Это целая система. Я поздравляю всех, кто причастен к грандиозному успеху! И болельщиков тоже. Их поддержка придает много сил.

- Впереди командные спринты, масс-старты. Ждать нам еще медалей?

- Загадывать не будем, но шансы есть у всех, кто выходит на старт. В том числе у наших ребят и девчат. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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