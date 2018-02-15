Сергей Крянин: "Критика в соцсетях? Невозможно полностью изолировать спортсменов"

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал высказывания лыжницы Анастасии Седовой относительно нападок в социальных сетях. Спортсменка жаловалась, что сталкивается порой с критикой за то, что согласилась поехать на Олимпиаду в статусе "олимпийский атлет из России".

– Полностью изолировать спортсменов и запретить им общаться практически невозможно, – отметил Крянин. – Как тренер, я прошу их абстрагироваться от всех отвлекающих факторов. Конечно, ребята не читают и не смотрят лишнего и стараются настроиться на гонки. В свое время канадских спортсменов изолировали от общения с миром перед Олимпиадой. После нее около 90 процентов из них закончили со спортом. Мы хотим сохранить спортсменов, и федерация не запрещает коммуникацию. Просто надо с возрастом и опытом фильтровать поступающую информацию. На Олимпиаде спортсмены сталкиваются с определенными трудностями, но они должны полностью отдаваться соревнованиям.

– Анастасия здорово пробежала гонку. Все должно прийти с опытом?

– Действительно. Радует, что у нас есть 21-23-летние спортсмены с хорошими данными, которым не хватает опыта больших стартов, но все придет. Санкции МОК выбили наших лидеров, и команда смотрелась бы по-другому. У ребят была бы спокойная возможность для подготовки. Нынешняя Олимпиада – начало спортивной карьеры для Седовой, Непряевой, Белоруковой и молодых ребят. Будем настраиваться на следующие Игры. К тому времени они научатся фильтровать информацию из интернета и станут большими спортсменами. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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