Сергей Крянин: "Бронза Спицова на Олимпиаде с золотым отливом, у него все еще впереди"

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин отметил, что российский лыжник Денис Спицов мог претендовать на золото в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2018. Спицов сегодня стал бронзовым медалистом Игр-2018 в индивидуальной гонке на 15 км. Победу одержал швейцарец Дарио Колонья, завоевавший свое четвертое золото Олимпиад.

– Эта бронза с золотым отливом. Парень молодой, у него все впереди, – цитирует "Р-Спорт" Крянина. – Эти старты показали, что у нас хорошая скамейка запасных. На следующей Олимпиаде у нас будет сильная команда, если ребята не зазнаются.

Может, Денис не поверил в свои силы поначалу, на "индивидуалку" нужен своеобразный настрой. Силы у него позволяли побороться за первое место. Сказалась неопытность. Может, где-то раньше можно было начинать финишировать.

За Дарио я очень рад. Одаренный лыжник. Можно гордиться им. Рад, что такой лыжник существует. Он молодец, собрался там, где может победить, и победил.

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