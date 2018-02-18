Российские лыжники завоевали серебро Олимпиады в эстафете

Российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов завоевали серебряную медаль в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане. Первой стала команда Норвегии, бронза – у Франции.

Отметим, что Большунов ранее взял бронзу в классическом спринте, а Спицов – в индивидуальной гонке.

У сборной России в общей сложности стало 10 медалей, из них семь – бронзовые и три – серебряные.

Лыжные гонки

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Эстафета 4 х 10 км

1. Норвегия (Дидрик Тонсет, Мартин Йонсруд Сундбю, Симен Крюгер, Йоханнес Клебо) - 1:33.04,9

2. РОССИЯ (Андрей ЛАРЬКОВ, Александр БОЛЬШУНОВ, Алексей ЧЕРВОТКИН, Денис СПИЦОВ) - отставание 9,4

3. Франция (Жан-Марк Гайар, Морис Манифика, Клеман Парис, Адриен Бакшайдер) - 36,9

4. Финляндия (Пертту Хюваринен, Иво Нисканен, Матти Хейккинен, Лари Лехтонен) - 1.40,5

5. Швеция (Йенс Бурман, Даниэль Рикардссон, Маркус Хельнер, Калле Хальфварссон) - 2.05,6

6. Германия (Андреас Кац, Томас Бинг, Лукас Бегль, Йонас Доблер) - 2.08,2

Лыжи. Мужская эстафета. LIVE!

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