Российские лыжники завоевали серебро Олимпиады в эстафете

Российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов завоевали серебряную медаль в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане. Первой стала команда Норвегии, бронза – у Франции.
Отметим, что Большунов ранее взял бронзу в классическом спринте, а Спицов – в индивидуальной гонке.
У сборной России в общей сложности стало 10 медалей, из них семь – бронзовые и три – серебряные.
Лыжные гонки
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Эстафета 4 х 10 км
1. Норвегия (Дидрик Тонсет, Мартин Йонсруд Сундбю, Симен Крюгер, Йоханнес Клебо) - 1:33.04,9
2. РОССИЯ (Андрей ЛАРЬКОВ, Александр БОЛЬШУНОВ, Алексей ЧЕРВОТКИН, Денис СПИЦОВ) - отставание 9,4
3. Франция (Жан-Марк Гайар, Морис Манифика, Клеман Парис, Адриен Бакшайдер) - 36,9
4. Финляндия (Пертту Хюваринен, Иво Нисканен, Матти Хейккинен, Лари Лехтонен) - 1.40,5
5. Швеция (Йенс Бурман, Даниэль Рикардссон, Маркус Хельнер, Калле Хальфварссон) - 2.05,6
6. Германия (Андреас Кац, Томас Бинг, Лукас Бегль, Йонас Доблер) - 2.08,2
Лыжи. Мужская эстафета. LIVE!
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
kuler
за серебро надо еще отдельное спасибо Клебо сказать, мне кажется если бы он что-то против России имел или конкретно против Спицова, то легко француза на серебро увёз бы, а так по второй половине иногда казалось, что как будто специально дожидался пока Спицов француза достанет
12:25
Святой92
Чмока объявился,после футбола с атлетиком испарился вроде,в запое был?
12:13
IRB
"Вот так мы сегодня выступаем - без ретивых, без бессмертных..." (с) Губерниев
12:11
IRB
Следующий ЧМ внесет ясность в вопросе о 4х10. Жаль, что на КМ ее практически не проводят. В любом случае ход за соперниками - норвегам надо подтягивать классику, Борода уже не тянет, да и Крюгер возможно одноразовый. О шведах и разговора нет - имена великие, но времен Ванкувера, Франция - молодцы, но тоже все на двух ветеранах, остальные - вторая лига
12:08
shpasic
Тем временем, Норвегия, с населением в 260 раз меньше Индии, выходит на 1 место в медальном зачёте.))
12:03
shpasic
Тем временем, Норвегия, с населением в 270 раз меньше Китая, выходит на 1 место в медальном зачёте.))
12:02
shpasic
Тем временем, Норвегия, с населением в 60 раз меньше США, выходит на 1 место в медальном зачёте.))
12:02
kirsann
..в такой ситуации , которая сложилась с нашей сборной , надо радоваться любой медали! выводы будем делать после ОИ.. сейчас необходимо подбадривать наших спортсменов! ..думаю , медалей 20 заберем с собой .. с учетом того , что 2/3 команды покосили, положительный результат!
12:00
VadimXXX1978
что Вы как бабы навозные раскудахтолись то! выиграть серебро с 21 однолетними детьми это вообще супер, конечно если бы хотя бы устюгова не отстранили, то он бы бежал последний этап, а спицов на третьем вместо червоткина, там золото было почти гарантировано, а если бессмертных на первом? лучший классист россии? минуту норвегам привезли бы, к бабке не ходи
11:55
Rome22
ОАР-овцы -- гоу хоум...... ты редкостный недоумок!
11:51
Алексей Д.
Don---Я бы ещё Турин добавил. Вот там был смех)
11:43
Don
И да ЧМОка, что же она в Ванкувере и Сочи не вышла на первое место?) Как так? А где она была в Калгари?))) БУГАГА)))
11:39
Don
ЧМОка, чего же она в летних не выходит?)))) Может быть потому что это страна где развит зимний вид спорта, так ещё и на допинге))) И опять мимо ЧМОка))) Что то ты совсем никакой стал)))
11:37
Алексей Д.
inga----А с чего бы вдруг их было не брать при таких раскладах?
11:36
NapoliFC
Сальбутамол не запрещен, а вот стероиды запрещены, а как раз >75 процентов препаратов, которые приволокли с собой норги это стероиды и их производные + целую кучу препаратов влияющих на дыхалку...
11:35
ВеликийПашаБуре
Белов+Бессмертных+Легков+Вылегжанин??!!)))
11:35
ВеликийПашаБуре
Я даже не хочу об этом думать, но если бы : Ларьков+Большунов+Спицов+Устюгов?!))
11:34
Бней Иегуда
Тем временем, Норвегия, с населением в 30 раз меньше расеюшки, выходит на 1 место в медальном зачёте.)
11:33
Don
Да и так смешно ЧМОка про Клэбо и Крюгера пишет, что их никто не знал год назад))) А может надо просто лыжи научиться смотреть или поменьше врать?)))
11:32
Don
Специально для ЧМОки, пенсионер Нортуг даже местный отбор не прошел, и практически закончил свою карьеру) А Крогом сейчас можно только бабушек у подъездов пугать, резерва у норвежцев нет никакого, так что опять мимо ЧМОка)
11:30
ol69312
сдаётся мне это не последнее золото сальбутамола здесь
11:28
ненавижу_Мойшу_Каца
бней йегуда - типичный мясной фанатик. А кто-то говорит, что спартаковские болельщики - адекватные. Это - неправда.
11:24
Бней Иегуда
Сдаётся мне, это не последнее золото норвежских лыжников здесь.))
11:23
tryam
а зачем Клебо жилы рвать если золот ов кармане было. прошел пешком заодно нашего вытащил
11:23
inga
npokypop_6apcyk--------Эх, бежали бы Устюгов с Бессмертных вместо Червоткина и Ларькова, можно было бы и за золото побороться--------------А вы уверены, что Сицина и Большунова при таких раскладах вообще на ОИ взяли бы?
11:21
ol69312
очередная победа сальбутамола. Позор ВАДА и МОК. Надо прекращать участвовать в этом балагане. Даёшь спорт без допинга!!
11:21
Бней Иегуда
У норгов не было Нортуга и Крога, Крюгера и Клебо год назад никто не знал.))
11:20
ol69312
Бней Иегуда - правда глаза колет? аж извертелся весь чтобы оболгать. терпи шлюха и плачь
11:20
Don
ЧМОка, а это ещё Устюгова, Белова, Бессмертных, Вылегжанина, Черноусова, Легковая не было))) Наши две сборных в оптимальном составе сделали бы твоих астматиков сегодня, причем очень легко)
11:19
ol69312
diolym а может пора в к4 заяву подать на форум спорт экспресса пусть причешут пару мудаков во главе с главредом
11:19