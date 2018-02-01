17:21 1 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Российские лыжники готовятся через суд возместить моральный ущерб за обвинение в допинге

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, что восемь российских лыжников рассматривают возможность подать иски в гражданский суд с требованием компенсировать им моральный и репутационный ущерб. 

- Конечно, это возможно, - цитирует ТАСС Вяльбе. - Но это требует серьезного мозгового штурма, спешка тут ни к чему. Поэтому, как только закончатся Олимпийские игры, мы начнем уже более серьезно думать об этом. Я абсолютно не согласна с комиссией Освальда, с решением дисциплинарной комиссии Международной федерации лыжного спорта (FIS), которое не позволило нашим ребятам соревноваться целый год.

Напомним, 1 февраля CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от Олимпиад. В число оправданных спортсменов вошли восемь лыжников – Александр ЛегковЕвгений БеловМаксим ВылегжанинАлексей ПетуховНикита КрюковАлександр БессмертныхЕвгения ШаповаловаНаталья Матвеева.

Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

CAS оправдал российских олимпийцев! Live!

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4922847

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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Jah connect

Надо не рассматривать а подавать иски ) Тут без вариантов , и не лыжникам , а всем включая ОКР за клевету и оскорбление чести и достоинства! Иначе никак !!!

18:26 1 февраля

Генри Морган

В басманный?) Больше-то некуда подавать любителям Вовы.))))) В Европе-то могут и развернуть! Это ведь не раскладывать хрустящие зелёными бумажки определённой ценности в карманы прикормленных чинушей различных "независимых спортивных организаций" на Западе.)

18:14 1 февраля

dv2205

федерацию не жалко - пусть ответят или все-таки договорятся что такое в принципе не должно повторится

17:39 1 февраля

эстонский армеец

Только так и надо поступить - "поставить на бабки" МОК - чтобы они в следующий раз думали и имели "железные" факты! Вперёд, Россия!!!

17:34 1 февраля

rusfed 2.0

Вяльбе щас этих наймитов догола разденет )

17:31 1 февраля