Российские лыжники готовятся через суд возместить моральный ущерб за обвинение в допинге

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, что восемь российских лыжников рассматривают возможность подать иски в гражданский суд с требованием компенсировать им моральный и репутационный ущерб.
- Конечно, это возможно, - цитирует ТАСС Вяльбе. - Но это требует серьезного мозгового штурма, спешка тут ни к чему. Поэтому, как только закончатся Олимпийские игры, мы начнем уже более серьезно думать об этом. Я абсолютно не согласна с комиссией Освальда, с решением дисциплинарной комиссии Международной федерации лыжного спорта (FIS), которое не позволило нашим ребятам соревноваться целый год.
Напомним, 1 февраля CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от Олимпиад. В число оправданных спортсменов вошли восемь лыжников – Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева.
Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Дополнительная информация
- МОК
- Елена Вяльбе
- Александр Легков
- Евгений Белов
- Максим Вылегжанин
- Никита Крюков
- Алексей Петухов
- Наталья Матвеева
- Олимпиада
- Александр Бессмертных
- Евгения Шаповалова (лыжные гонки)
Jah connect
Надо не рассматривать а подавать иски ) Тут без вариантов , и не лыжникам , а всем включая ОКР за клевету и оскорбление чести и достоинства! Иначе никак !!!
18:26 1 февраля
Генри Морган
В басманный?) Больше-то некуда подавать любителям Вовы.))))) В Европе-то могут и развернуть! Это ведь не раскладывать хрустящие зелёными бумажки определённой ценности в карманы прикормленных чинушей различных "независимых спортивных организаций" на Западе.)
18:14 1 февраля
dv2205
федерацию не жалко - пусть ответят или все-таки договорятся что такое в принципе не должно повторится
17:39 1 февраля
эстонский армеец
Только так и надо поступить - "поставить на бабки" МОК - чтобы они в следующий раз думали и имели "железные" факты! Вперёд, Россия!!!
17:34 1 февраля
rusfed 2.0
Вяльбе щас этих наймитов догола разденет )
17:31 1 февраля