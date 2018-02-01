Российские лыжники готовятся через суд возместить моральный ущерб за обвинение в допинге

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, что восемь российских лыжников рассматривают возможность подать иски в гражданский суд с требованием компенсировать им моральный и репутационный ущерб.

- Конечно, это возможно, - цитирует ТАСС Вяльбе. - Но это требует серьезного мозгового штурма, спешка тут ни к чему. Поэтому, как только закончатся Олимпийские игры, мы начнем уже более серьезно думать об этом. Я абсолютно не согласна с комиссией Освальда, с решением дисциплинарной комиссии Международной федерации лыжного спорта (FIS), которое не позволило нашим ребятам соревноваться целый год.