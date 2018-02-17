Российские лыжницы завоевали бронзу Олимпиады в Пхенчхане в эстафете

Российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская завоевали бронзовую медаль в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане. Первой стала команда Норвегии, серебро - у Швеции.

Для Белоруковой это вторая бронзовая медаль на Играх-2018. Ранее она стала третьей в спринтерской гонке.

У сборной России в общей сложности стало 9 медалей, из них семь - бронзовые и две - серебряные.

Лыжные гонки

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Эстафета 4 х 5 км

1. Норвегия (Ингвильд Остберг, Астрид Якобсен, Рагнхиль Хага, Марит Бьорген) - 51.24,3

2. Швеция (Анна Хог, Шарлотта Калла, Эбба Андерссон, Стина Нильссон) - отставание 2,0

3. РОССИЯ (Наталья НЕПРЯЕВА, Юлия БЕЛОРУКОВА, Анастасия СЕДОВА, Анна НЕЧАЕВСКАЯ) - 43,3

4. Финляндия (Айно Кайса Сааринен, Кертту Нисканен, Рита Лиза Ропонен, Криста Пармакоски) - 1.02,6

5. США (Софи Колдуэл, Сейди Бьорнсен, Киккан Рэндалл, Джессика Диггинс) - 1.20,5

6. Германия (Штефани Белер, Катарина Хенниг, Виктория Карль, Сандра Рингвальд) - 1.49,4

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018