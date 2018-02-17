Российские лыжницы завоевали бронзу Олимпиады в Пхенчхане в эстафете

Российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская завоевали бронзовую медаль в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане. Первой стала команда Норвегии, серебро - у Швеции.
Для Белоруковой это вторая бронзовая медаль на Играх-2018. Ранее она стала третьей в спринтерской гонке.
У сборной России в общей сложности стало 9 медалей, из них семь - бронзовые и две - серебряные.
Лыжные гонки
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Женщины
Эстафета 4 х 5 км
1. Норвегия (Ингвильд Остберг, Астрид Якобсен, Рагнхиль Хага, Марит Бьорген) - 51.24,3
2. Швеция (Анна Хог, Шарлотта Калла, Эбба Андерссон, Стина Нильссон) - отставание 2,0
3. РОССИЯ (Наталья НЕПРЯЕВА, Юлия БЕЛОРУКОВА, Анастасия СЕДОВА, Анна НЕЧАЕВСКАЯ) - 43,3
4. Финляндия (Айно Кайса Сааринен, Кертту Нисканен, Рита Лиза Ропонен, Криста Пармакоски) - 1.02,6
5. США (Софи Колдуэл, Сейди Бьорнсен, Киккан Рэндалл, Джессика Диггинс) - 1.20,5
6. Германия (Штефани Белер, Катарина Хенниг, Виктория Карль, Сандра Рингвальд) - 1.49,4
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
limobar
Вот есть же мрази. Такие как рига. Чмошники. Мы даже в ослабленном составе вас во всех видах раздавили. На каком месте не вижу ваша сборная финишировала. А? И на счет олимпиады и распила денег. У нас они хотя бы естьв отличии от вас
18:25 17 февраля
Sinaron
gr45 Бней Иегуда///////////// Так ты из Израиля, Чмока? Тебе подойдет ник Бней Иуда))))) Любитель ЛГБТ сообщества и допингерш, которые после спортивной карьеры на фоне гормональных изменений после допинга, обязательно сменят пол. Не зря уже сейчас ходит анекдот, что "норвежская лыжница упала и сломала х..й". Достаточно на их лица посмотреть, которые от допинга уже, как валеный сапог. Какие там косы? У андрогинов не бывает натуральных кос. 13:59 /////// Из какого нафиг Израиля? Чмока - беглый укропитек и баран, побирающийся в Прибалтике.
14:57 17 февраля
yspesh4
Какой долбодятел пустил Губу на Матч-Арена? Опять без звука смотреть( ____И это, хорош на хохлов и шпротов наезжать, они с Восточным Тимором борются в сильнейшем составе. А на Чмоку надо, ибо надо на когонить, хоть он и проект СЭ и это как его, энциклопедичен (без намеков на 7 последних букф), проверять инфу бесполезно - жесткий диск. Но козлом обозвать надо, ибо он и есть.
14:32 17 февраля
SMSPAR
ааа, сорри, еще раз понял, это где в/между НАМИ и европейскими нищебродами? просто я с ДВ - от меня такие деревни далеко... короче, это "типо" столица "типо" страны, я правильно понимаю?
14:28 17 февраля
xxx5
Это что за рига такая, мышиная порода ?
14:21 17 февраля
X-man_64
Это-диагноз!
14:03 17 февраля
SMSPAR
ребята, сорри, а "рига" - это что? фрукт, сорт конфет, животное какое-то...? что-то не догоняю.
14:01 17 февраля
gr45
Бней Иегуда///////////// Так ты из Израиля, Чмока? Тебе подойдет ник Бней Иуда))))) Любитель ЛГБТ сообщества и допингерш, которые после спортивной карьеры на фоне гормональных изменений после допинга, обязательно сменят пол. Не зря уже сейчас ходит анекдот, что "норвежская лыжница упала и сломала х..й". Достаточно на их лица посмотреть, которые от допинга уже, как валеный сапог. Какие там косы? У андрогинов не бывает натуральных кос.
13:59 17 февраля
Рига!!!
smotrju DON ne v shutku razozlilsjaaa....k chemu bi eto...:)
13:56 17 февраля
wolfwolk
Ещё раз призываю всех вменяемых - троллей и нелюдей просто игнорим.
13:55 17 февраля
Рига!!!
TO RU5-kak skazatj-nas poka ne otstranjali ot OI i belim flagom ne shagali dovoljnimi licami....:) Vsjo Ja offf.Idi uspokoisjaaa,vipeij chaij.
13:53 17 февраля
Don
Рига, у вас шведско-немецкая колония нищебродов вообще ничего нет, всю свою историю только и ходите с протянутой рукой, не зная к кому бы примкнуться)))
13:53 17 февраля
Рига!!!
Ladno xvatit ob etom-zhdjom 2:6 ot studentov po xokeju.
13:50 17 февраля
icezellion
Не, ну с мужиками на последнем этапе нашей девке сложно все-таки соревноваться)
13:49 17 февраля
Рига!!!
TO Don-u nas ne budet OI.Poskoljku ne prinjato 10 miljardov REALJNO potratitj na infrastrukturu a ostaljnije 40 milj.-podelitj mezhdu soboij.D;Tak chto sorry
13:49 17 февраля
Don
Рига, а в Латвии будут ОИ, ну чтобы Дукурс наконец то выиграл?)))
13:44 17 февраля
Ru5
представляете, и это без наших лидеров, ои уже успешная
13:43 17 февраля
IRB
На шведок п..ть не надо. У них астматик отвалилась на первом этапе. А так Шарлотта - мощь, Стина - красотка!
13:43 17 февраля
Якут Хан
Х ман 64---- он ДУБ кус))) просрал все шансы)) У Риги золота тю-тю))
13:42 17 февраля
Don
Чмока, а представь, если бы наши девчонки приняли бы Дюшес, твой норвежский мужик даже задницу Нечаевской впереди бы не увидел, она бы уже финишировала) А твой мужик бы только эстафету на 4-й этап принимал! Самой старшей из россиянок 26 лет, остальным по 22-23, а ещё есть Кирпиченко! Токио можешь не смотреть, увиденное там изнасилование всех остальных во главе с норвежскими допингершами тебе не понравится)
13:42 17 февраля
Рига!!!
To wolfwolk-jesli ne zametil poslednije 3 OI zoloto berut mestnije.s dopingom ili bez ne v kurse.Znachit tvojeij replike-grosh cena.Idi otkrivaij pivo.
13:42 17 февраля
genry2012
А что Губерниев заявил?? Никто не слышал? НЕ хватает его комментов! А... Прикидываю. Если скелетонист у него - "Князь Серебряный", то девушки из ОАР - Бронзовые птицы!
13:41 17 февраля
Красноармеец К
Настоящие русские косы!)
13:39 17 февраля
adept-ak-57
Девушки порадовали, молодцы! А недоброжелательных троллей отправить в топку, там им место
13:38 17 февраля
Красноармеец К
Класс!!! Всю классику мордой возить всех хваленных монстров! Непряева - зверюга! Девчонки умнички! Ждём продолжения банкета! Счастье!
13:37 17 февраля
rusfed 2.0
Ох ты, у всех четверых - косы
13:37 17 февраля
IRB
МОЛОДЦЫ!!!! Но это не неожиданность. Они здесь взяли свое, вообще единственная команда без слабых мест! Обидно только, что как-то Аню сразу сбросили... Как будто вообще ее не было
13:37 17 февраля
wolfwolk
Рига,где золото,это ты спроси у вашего нытика-саночника ДУР-куса// бугагашище
13:37 17 февраля
Якут Хан
Наши девчата молодцы и.. ах красссавицы!!!
13:37 17 февраля
Паласиос
Народ, это победа.... Последние лет 10-12 у девчонок была полная безнадега... Еще бы 4-го номера хорошего и позорных больных норвежек убрать. И будет песня!
13:36 17 февраля