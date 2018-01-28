Представлена форма российских лыжников на Олимпиаду-2018

Федерация лыжных гонок России представила форму сборной для участия в Олимпиаде-2018.
На штанах спортсменов будет нанесена надпись OAR (Olympic Athletes of Russia - Олимийские атлеты из России). Под таким названием россияне будут выступать на Играх в Пхенчхане в связи с дисквалификацией ОКР.
Напомним, что МОК утвердил 169 спортсменов из России для участия в Играх-2018.
ЗлобныйЖиртрест
повязки лучше бы на рукава добавили - как те что полицаи носили. "старичку где тепло там и Родина", на все кроме бабла плевать этим людям.
21:45
nik27772
ну прямо по 3.14дорков нарядили. спасибо партии родной................
21:43
PROGNOZIST
Никто ничего не сообщит. Будут пиарить "героев" России. Такое, пожалуй, может случится только с Россией.
21:27
Спартак-навсегда
чуть не вырвало :)
21:25
nikvp
Хоть одно СМИ сообщит, что россияне против выступления наших спортсменов на такой олимпиаде?
21:12
anussfnktr
kakaja bliad sbornaja, cto vy golovu morochite?
21:02
anussfnktr
ne aktualno eto vsio
21:01
PvsZ
А не всё ли равно, какая форма? Пусть хоть нагишом едут, это первенство водокачки интереса у адекватных людей уже не вызывает.
20:39
lokokin
Нечего там делать на такой олимпиаде(((
20:37
LLL71
ПОЗОР!!!!!
20:35
doomkapnz
не очень
20:34
Tugarin
Михаил Тверь, бойкотируй, не смотри - твоё право.
20:24
zyzx
Форма имени Власова?
20:23
leha_b
Вот зачем они устраивают эти опросы по форме, здесь же ответ как и на выборах очевиден.
20:13
Михаил Тверь
Они кому улыбаются? Так счастливы, что на Олимпиаде? Вот получается этим людям все равно за кого выступать. Говорят, что ели не поедем на Олимпиаду спортсмены могут уехать выступать за другие страны. А эти за кого выступают и улыбаются? Пусть едут... Бойкотировать Олимпиаду!!!
20:09
PROGNOZIST
Полный срам. Печать еще на лоб осталось поставить.
20:06