19:45 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Представлена форма российских лыжников на Олимпиаду-2018

Форма российских лыжников на Олимпиаду-2018. Фото Официальный сайт ФЛГР. Форма российских лыжников на Олимпиаду-2018. Фото Официальный сайт ФЛГР.
Форма российских лыжников на Олимпиаду-2018. Фото Официальный сайт ФЛГР.
16

Федерация лыжных гонок России представила форму сборной для участия в Олимпиаде-2018.

На штанах спортсменов будет нанесена надпись OAR (Olympic Athletes of Russia - Олимийские атлеты из России). Под таким названием россияне будут выступать на Играх в Пхенчхане в связи с дисквалификацией ОКР.

Напомним, что МОК утвердил 169 спортсменов из России для участия в Играх-2018.

Опрос

Форма российских лыжников на Игры. Она вам нравится?
голосовать

Дополнительная информация

http://www.flgr.ru/news/3971.html

16
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (16)
Войти, чтобы оставить комментарий

ЗлобныйЖиртрест

повязки лучше бы на рукава добавили - как те что полицаи носили. "старичку где тепло там и Родина", на все кроме бабла плевать этим людям.

21:45

nik27772

ну прямо по 3.14дорков нарядили. спасибо партии родной................

21:43

PROGNOZIST

Никто ничего не сообщит. Будут пиарить "героев" России. Такое, пожалуй, может случится только с Россией.

21:27

Спартак-навсегда

чуть не вырвало :)

21:25

nikvp

Хоть одно СМИ сообщит, что россияне против выступления наших спортсменов на такой олимпиаде?

21:12

anussfnktr

kakaja bliad sbornaja, cto vy golovu morochite?

21:02

anussfnktr

ne aktualno eto vsio

21:01

PvsZ

А не всё ли равно, какая форма? Пусть хоть нагишом едут, это первенство водокачки интереса у адекватных людей уже не вызывает.

20:39

lokokin

Нечего там делать на такой олимпиаде(((

20:37

LLL71

ПОЗОР!!!!!

20:35

doomkapnz

не очень

20:34

Tugarin

Михаил Тверь, бойкотируй, не смотри - твоё право.

20:24

zyzx

Форма имени Власова?

20:23

leha_b

Вот зачем они устраивают эти опросы по форме, здесь же ответ как и на выборах очевиден.

20:13

Михаил Тверь

Они кому улыбаются? Так счастливы, что на Олимпиаде? Вот получается этим людям все равно за кого выступать. Говорят, что ели не поедем на Олимпиаду спортсмены могут уехать выступать за другие страны. А эти за кого выступают и улыбаются? Пусть едут... Бойкотировать Олимпиаду!!!

20:09

PROGNOZIST

Полный срам. Печать еще на лоб осталось поставить.

20:06