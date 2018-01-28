Представлена форма российских лыжников на Олимпиаду-2018

Федерация лыжных гонок России представила форму сборной для участия в Олимпиаде-2018.

На штанах спортсменов будет нанесена надпись OAR (Olympic Athletes of Russia - Олимийские атлеты из России). Под таким названием россияне будут выступать на Играх в Пхенчхане в связи с дисквалификацией ОКР.

Напомним, что МОК утвердил 169 спортсменов из России для участия в Играх-2018.