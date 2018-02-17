14:11 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Павел Колобков - о женской лыжной эстафете: "Прекрасное выступление!"

Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил женскую сборную России по лыжным гонкам с бронзовой медалью в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане. Россиянки уступили только Норвегии и Швеции.

– Прекрасное выступление! В женской эстафете у нас не было олимпийских медалей с 2006 года, – цитирует ТАСС Колобкова. – И наши вчерашние юниорки сегодня уверенно боролись за награды с сильнейшими лыжницами. Поздравляю Наташу Непряеву, Юлю Белорукову, Настю Седову и Аню Нечаевскую с олимпийской бронзой и желаю им успеха в следующих гонках.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Опрос

Какое место займет сборная России в командном зачете Олимпиады-2018?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4968454

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!