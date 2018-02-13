Панжинский вышел в полуфинал Олимпиады, Виценко завершил борьбу из-за падения американца

Российский лыжник Александр Панжинский вышел в полуфинал Олимпиады в Пхенчхане в спринте как "лаки лузер". В своем забеге он стал четвертым. Его соотечественник Алексей Виценко не смог пробиться в следующую стадию из-за того, что американец Симеон Хэмилтон, падая, зацепил его и оторвал лыжу. Виценко в итоге финишировал пятым.

Ранее Александр Большунов выиграл свой спринтерский забег и также вышел в полуфинал Олимпиады. Полуфинал начнется в 15.05, финал - в 15.35.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //

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