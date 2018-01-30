19:18 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Панжинский планирует выступить на Играх в индивидуальном спринте классикой


Призер Олимпиады-2010 россиянин Александр Панжинский планирует выступить на Играх в Пхенчхане в индивидуальном спринте классическим стилем. Напомним, что в этой дисциплине он взял серебро Олимпиады в Ванкувере, уступив на финише соотеччественнику Никите Крюкову.

- Точно побегу индивидуальный классический спринт, остальное вряд ли. По командному спринту пока ясности нет, - цитирует "Р-Спорт" Панжинского.

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https://rsport.ria.ru/winter2018_crosscountry/20180130/1131802944.html

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