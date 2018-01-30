Панжинский планирует выступить на Играх в индивидуальном спринте классикой

Призер Олимпиады-2010 россиянин Александр Панжинский планирует выступить на Играх в Пхенчхане в индивидуальном спринте классическим стилем. Напомним, что в этой дисциплине он взял серебро Олимпиады в Ванкувере, уступив на финише соотеччественнику Никите Крюкову.

- Точно побегу индивидуальный классический спринт, остальное вряд ли. По командному спринту пока ясности нет, - цитирует "Р-Спорт" Панжинского.