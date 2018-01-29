Олег Перевозчиков: "Спортсмен и тренер – неразделимый дуэт. Мы от неприглашения на Олимпиаду испытываем то же самое"

Тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков, не получивший приглашения от МОК на Олимпиаду-2018, не удивлен таким решением. В то же время он дал понять, что не оставит подопечных одних и будет помогать им во время Игр в Пхенчхане.

– Муссировался вопрос неприглашения давно, а официальный статус ему придали только сейчас, – сказал Перевозчиков. - Было понятно, что те, кто был аккредитован национальным олимпийским комитетом в Сочи в 2014 году, приглашения в Корею не получит.

– Что испытывает спортсмен, не получающий приглашение от МОК, понятно, а какие эмоции у тренера?

– Спортсмен и тренер – неразделимый дуэт. Мне без них там делать нечего. Хотя уже сейчас понятно, что лучше не будет. Тренер рядом может успокоить, мотивировать, что-то подсказать, а тут атлета лишают этой поддержки.

– Как будете следить Олимпиадой в Корее?

– Еще не решил. Возможно, поеду туда, чтобы помогать. Но если не получится, то буду делать это отсюда – слава богу, телефоны у нас запрещены. Ехать в Корею туристом не вижу смысла – это очень дорого, нужны немалые средства. В то же время и дистанционные средства позволяют корректировать подготовку и контролировать состояние спортсмена. Правда, пока так и нет окончательного решения. Пока все в каком-то вакууме. Каждый день какая-то новая информация, которая уже не вызывает ни шока, ни чего-то другого. (Андрей СИЗЯКИН)

Четыре золота, два десятка медалей. Что ждет Россию в Пхенчхане //

169 надежд России