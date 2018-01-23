Официальное заявление СБР: "Считаем своим правом сохранить первоначальную заявку на участие в Олимпийских играх-2018"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сделал официальное заявление через "СЭ", в котором подчеркнул, что организация не планирует менять первоначальную заявку национальной команды на Олимпиаду-2018. Ранее стало известно, что шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.

– Сегодня нужно говорить не о Шипулине, а конкретно о всей российской сборной по биатлону, – сказал Кравцов. – Делаю через вас официальное заявление СБР. В связи со сложившейся ситуацией Союз биатлонистов России считает своим правом сохранить первоначальную заявку на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в городе Пхенчхане.

Мы не согласны с позицией МОК, который избрал для себя правило без четко определенных критериев и по своему разумению определять, кого он пригласит на предстоящую Олимпиаду. Все 11 российских биатлонистов, ранее заявленных в Международный олимпийский комитет, ни разу за всю спортивную карьеру не нарушали антидопинговых правил. В то же время они прошли достаточное количество допинг-тестов, которые подтверждают их чистоту в мировом спорте.

– Каким образом тогда Шипулин сможет выступить на Играх, если вы не измените заявку?

– Да зачем мы будем говорить о Шипулине? Он часть команды. Из всей команды всего три человека (допущены). Сейчас оформим письмо в IBU с просьбой разъяснить нам ситуацию, которая сложилась в мировом биатлоне. (Андрей СИЗЯКИН)

Звезд России не пускают на Олимпиаду. Live!