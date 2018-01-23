12:10 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Официальное заявление СБР: "Считаем своим правом сохранить первоначальную заявку на участие в Олимпийских играх-2018"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр КРАВЦОВ. Фото Татьяна ДОРОГУТИНА, "СЭ"
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр КРАВЦОВ. Фото Татьяна ДОРОГУТИНА, "СЭ"
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сделал официальное заявление через "СЭ", в котором подчеркнул, что организация не планирует менять первоначальную заявку национальной команды на Олимпиаду-2018. Ранее стало известно, что шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.

 
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– Сегодня нужно говорить не о Шипулине, а конкретно о всей российской сборной по биатлону, – сказал Кравцов. – Делаю через вас официальное заявление СБР. В связи со сложившейся ситуацией Союз биатлонистов России считает своим правом сохранить первоначальную заявку на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в городе Пхенчхане.

Мы не согласны с позицией МОК, который избрал для себя правило без четко определенных критериев и по своему разумению определять, кого он пригласит на предстоящую Олимпиаду. Все 11 российских биатлонистов, ранее заявленных в Международный олимпийский комитет, ни разу за всю спортивную карьеру не нарушали антидопинговых правил. В то же время они прошли достаточное количество допинг-тестов, которые подтверждают их чистоту в мировом спорте.

– Каким образом тогда Шипулин сможет выступить на Играх, если вы не измените заявку?

– Да зачем мы будем говорить о Шипулине? Он часть команды. Из всей команды всего три человека (допущены). Сейчас оформим письмо в IBU с просьбой разъяснить нам ситуацию, которая сложилась в мировом биатлоне. (Андрей СИЗЯКИН)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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saber1

Valdis_75_____ ты сам то не больной?? читай лучше!

15:25

Valdis_75

Он больной что ли? Отстранили Шипулина, а он говорит "Да зачем мы будем говорить о Шипулине? ". Писец. Слов нет.

13:30

Алексей Д.

Волков, Гараничев, Шипулин

12:40

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Да надо же..... третье изменение сделали, теперь--правильное:: 12.10 / биатлон.... БРАВО!!!, неучи....

12:37

rus_deutsch

rusfed 2.0___как ни странно звучит, но это решение на руку столь многим в РФ, что я не удивлюсь, если Кремль дал на него не только санкцию, но и денег!

12:29

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Прикол в другом!!! На офиц. картинке газеты ::: 12.10 /шорт-трек !!!! Сейчас заменили на::: 12.10 / лыжные гони!!!! ТЕПЕРЬ, ВНИМАНИЕ!!!! САМ текст::: ""официальное заявление СБР...."" Граждане бездари, СБР -- ЭТО Союз Биатлонистов России и НИ к ШОРТ--ТРЕКУ, ни ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ, он НЕ ИМЕЕТ!!!!!

12:27

rusfed 2.0

Решение МОК может оказаться спасительным для Кравцова: его собственная некомпетентность сейчас отойдет на второй план. Политики живут по тому же рецепту

12:17