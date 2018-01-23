Официальное заявление СБР: "Считаем своим правом сохранить первоначальную заявку на участие в Олимпийских играх-2018"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сделал официальное заявление через "СЭ", в котором подчеркнул, что организация не планирует менять первоначальную заявку национальной команды на Олимпиаду-2018. Ранее стало известно, что шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.
– Сегодня нужно говорить не о Шипулине, а конкретно о всей российской сборной по биатлону, – сказал Кравцов. – Делаю через вас официальное заявление СБР. В связи со сложившейся ситуацией Союз биатлонистов России считает своим правом сохранить первоначальную заявку на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в городе Пхенчхане.
Мы не согласны с позицией МОК, который избрал для себя правило без четко определенных критериев и по своему разумению определять, кого он пригласит на предстоящую Олимпиаду. Все 11 российских биатлонистов, ранее заявленных в Международный олимпийский комитет, ни разу за всю спортивную карьеру не нарушали антидопинговых правил. В то же время они прошли достаточное количество допинг-тестов, которые подтверждают их чистоту в мировом спорте.
– Каким образом тогда Шипулин сможет выступить на Играх, если вы не измените заявку?
– Да зачем мы будем говорить о Шипулине? Он часть команды. Из всей команды всего три человека (допущены). Сейчас оформим письмо в IBU с просьбой разъяснить нам ситуацию, которая сложилась в мировом биатлоне. (Андрей СИЗЯКИН)
saber1
Valdis_75_____ ты сам то не больной?? читай лучше!
15:25
Valdis_75
Он больной что ли? Отстранили Шипулина, а он говорит "Да зачем мы будем говорить о Шипулине? ". Писец. Слов нет.
13:30
Алексей Д.
Волков, Гараничев, Шипулин
12:40
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Да надо же..... третье изменение сделали, теперь--правильное:: 12.10 / биатлон.... БРАВО!!!, неучи....
12:37
rus_deutsch
rusfed 2.0___как ни странно звучит, но это решение на руку столь многим в РФ, что я не удивлюсь, если Кремль дал на него не только санкцию, но и денег!
12:29
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Прикол в другом!!! На офиц. картинке газеты ::: 12.10 /шорт-трек !!!! Сейчас заменили на::: 12.10 / лыжные гони!!!! ТЕПЕРЬ, ВНИМАНИЕ!!!! САМ текст::: ""официальное заявление СБР...."" Граждане бездари, СБР -- ЭТО Союз Биатлонистов России и НИ к ШОРТ--ТРЕКУ, ни ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ, он НЕ ИМЕЕТ!!!!!
12:27
rusfed 2.0
Решение МОК может оказаться спасительным для Кравцова: его собственная некомпетентность сейчас отойдет на второй план. Политики живут по тому же рецепту
12:17