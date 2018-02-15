Норвежская лыжница Хага взяла золото Олимпиады в индивидуальной гонке на 10 км, Седова – 8-я

Норвежская лыжница Рагнхиль Хага стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем. Она показала время 25 минут 0,5 секунды.
Второе место заняла шведка Шарлотта Калла, третью строчку разделили норвежка Марит Бьорген и финка Криста Пармакоски.
Россиянка Анастасия Седова финишировала 8-й, Анна Нечаевская - 10-й, Алиса Жамбалова - 17-й.
Лыжные гонки
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Женщины
Индивидуальная гонка, 10 км (С)
1. Рагнхиль Хага (Норвегия) - 25.00,5
2. Шарлотта Калла (Швеция) - 25.20,8
3. Марит Бьорген (Норвегия) - 25.32,4
3. Криста Пармакоски (Финляндия) - 25.32,4
5. Джессика Диггинс (США) - 25.35,7
6. Натали фон Зибенталь (Швейцария) - 25.50,3
8. Анастасия СЕДОВА (Россия) - 26.07,8
10. Анна НЕЧАЕВСКАЯ (Россия) - 26.24,8
17. Алиса ЖАМБАЛОВА (Россия) - 26.57,8
Лыжи. Женская индивидуальная гонка. LIVE!
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
bvp
Как ни смешно, но Хага тоже астматик.
12:14
usuns
а что с марит случилось? он же раньше всех как стоячих уделывал) или кроме него слишком много народу астмой заболели?)
11:35
IRB
rusfed - Вы безусловно правы, ясности нет, могут и немки дотерпеть или Швейцария какая-нибудь, да и наших не стоит переоценивать. Я лишь говорю о командах, имеющих явное превосходство
11:32
rusfed 2.0
Не нужно недооценивать американок и финнок, имхо
11:19
IRB
У Бицухи на 30-ку ставка, там конкурентов у нее не видно. В эстафете вижу только 2 сборные, которые помощнее нас - Норвегия и Швеция (и то, если Стина побежит)
11:05
rusfed 2.0
Жаль, что Калла не сдюжила. Но справедливо, что Марит Бицуха Бьёрген снова пролетела. Наши девушки - молодцы, особенно с прицелом на эстафету. Они сегодня лидера КМ обогнали, кстати
10:49
Бней Иегуда
Браво, Рагнхиль!) За явным преимуществом.) Ну и отрадно, что бронза у двоих.) Марит по медалям догнала Дэли.)
10:48