Норвежская лыжница Хага взяла золото Олимпиады в индивидуальной гонке на 10 км, Седова – 8-я

Норвежская лыжница Рагнхиль Хага стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем. Она показала время 25 минут 0,5 секунды.

Второе место заняла шведка Шарлотта Калла, третью строчку разделили норвежка Марит Бьорген и финка Криста Пармакоски.

Россиянка Анастасия Седова финишировала 8-й, Анна Нечаевская - 10-й, Алиса Жамбалова - 17-й.

Лыжные гонки

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Индивидуальная гонка, 10 км (С)

1. Рагнхиль Хага (Норвегия) - 25.00,5

2. Шарлотта Калла (Швеция) - 25.20,8

3. Марит Бьорген (Норвегия) - 25.32,4

3. Криста Пармакоски (Финляндия) - 25.32,4

5. Джессика Диггинс (США) - 25.35,7

6. Натали фон Зибенталь (Швейцария) - 25.50,3

8. Анастасия СЕДОВА (Россия) - 26.07,8

10. Анна НЕЧАЕВСКАЯ (Россия) - 26.24,8

17. Алиса ЖАМБАЛОВА (Россия) - 26.57,8

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