10:42 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Норвежская лыжница Хага взяла золото Олимпиады в индивидуальной гонке на 10 км, Седова – 8-я

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Норвежская лыжница Рагнхиль Хага стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем. Она показала время 25 минут 0,5 секунды.

Второе место заняла шведка Шарлотта Калла, третью строчку разделили норвежка Марит Бьорген и финка Криста Пармакоски.

Россиянка Анастасия Седова финишировала 8-й, Анна Нечаевская - 10-й, Алиса Жамбалова - 17-й.

Лыжные гонки

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Индивидуальная гонка, 10 км (С)

1. Рагнхиль Хага (Норвегия) - 25.00,5

2. Шарлотта  Калла (Швеция) - 25.20,8

3. Марит Бьорген (Норвегия) - 25.32,4

3. Криста Пармакоски (Финляндия) - 25.32,4

5. Джессика Диггинс (США) - 25.35,7

6. Натали фон Зибенталь (Швейцария) - 25.50,3

8. Анастасия СЕДОВА (Россия) - 26.07,8

10. Анна НЕЧАЕВСКАЯ (Россия) - 26.24,8

17. Алиса ЖАМБАЛОВА (Россия) - 26.57,8

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Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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bvp

Как ни смешно, но Хага тоже астматик.

12:14

usuns

а что с марит случилось? он же раньше всех как стоячих уделывал) или кроме него слишком много народу астмой заболели?)

11:35

IRB

rusfed - Вы безусловно правы, ясности нет, могут и немки дотерпеть или Швейцария какая-нибудь, да и наших не стоит переоценивать. Я лишь говорю о командах, имеющих явное превосходство

11:32

rusfed 2.0

Не нужно недооценивать американок и финнок, имхо

11:19

IRB

У Бицухи на 30-ку ставка, там конкурентов у нее не видно. В эстафете вижу только 2 сборные, которые помощнее нас - Норвегия и Швеция (и то, если Стина побежит)

11:05

rusfed 2.0

Жаль, что Калла не сдюжила. Но справедливо, что Марит Бицуха Бьёрген снова пролетела. Наши девушки - молодцы, особенно с прицелом на эстафету. Они сегодня лидера КМ обогнали, кстати

10:49

Бней Иегуда

Браво, Рагнхиль!) За явным преимуществом.) Ну и отрадно, что бронза у двоих.) Марит по медалям догнала Дэли.)

10:48

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