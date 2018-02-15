Норвежская чемпионка принимает лекарства от астмы

24-летняя лыжница Рагнхиль Хага, ставшая чемпионкой Олимпийских игр в Пхенчхане на дистанции 10 км свободным стилем, входит в число норвежских спортсменов-астматиков. По данным норвежской прессы, Хаге официально поставлен диагноз "астма", и она пользуется специальными препаратами, в том числе и с помощью ингалятора.
При этом неизвестно, какое лекарство она принимает, и владеет ли терапевтическим исключением – ряд препаратов против этого заболевания разрешены к применению без оформления TUE. При этом известны случаи, когда спортсмены из Норвегии злоупотребляли этим, принимая такие препараты в экстремальных дозах. Например, Мартин Йонсруд Сундбю был дисквалифицирован на два месяца, когда в его крови обнаружили более чем девятикратное превышение концентрации сальбутамола.
Среди других норвежских лыжниц, также страдающих от астмы – Марит Бьорген, Майкен Касперсен Фалла, Ингвильд Остберг.
fanatold
Характерно, что пост без автора. С какого бодуна ему должно быть известно, есть ли у спортсменки TUE, чем она болеет, что ей прописано? Этими сведениями располагает WADA, но они не для публики.
18:21 15 февраля
Ya Santey
больные должны выступать на паралимпиаде!
17:30 15 февраля
Al Rains
Так может у нас надо начать "перенимать" опыт...и сразу всех будут дисквалифицировать (и их тоже ))
16:16 15 февраля
oleg.bob
Смех, да и только... Нужна пожизненная дисквалификация этим "астматикам"!
15:42 15 февраля
sawrtre
RedBaron Зависть плохое чувство. Заведите в своей сборной астматиков и глотайте что разрешено. А завидовать плохо./////////////////вот и перестань завидовать России,самой спортивной и чистой страны. гордись своими астматиками и допингерами из сша и их союзниками,жрущих допинг лопатами с разрешения вада и чмоков.
15:23 15 февраля
Излучение Гаврилова-Черенкова
RedBaron, ======= Это не зависть, это подозрение, что нечисто это всё. Они подозревают, что мы меняем пробирки через мышиные норы, а мы подозреваем, что у них приступы "астмы" только, когда они проигрывают, когда выигрывают - всё в норме. Такая аллергическая на поражения астма.
14:23 15 февраля
Bask71
И вообще, пусть больные лечатся, а не бегают...
14:21 15 февраля
Bask71
Странно, почему их не проверят на наличие заболевания. 100% справки липовые.
14:20 15 февраля
RedBaron
Зависть плохое чувство. Заведите в своей сборной астматиков и глотайте что разрешено. А завидовать плохо.
14:08 15 февраля
Solid snake
у ОАР бабло дороже чести
13:53 15 февраля
sarkis1957
Иначе они не победят....
13:48 15 февраля
shur
Астматики рулят. Россияне, заражайтесь астмой! Тогда и к нам придут победы.
13:34 15 февраля