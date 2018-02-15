13:25 15 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Норвежская чемпионка принимает лекарства от астмы

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24-летняя лыжница Рагнхиль Хага, ставшая чемпионкой Олимпийских игр в Пхенчхане на дистанции 10 км свободным стилем, входит в число норвежских спортсменов-астматиков. По данным норвежской прессы, Хаге официально поставлен диагноз "астма", и она пользуется специальными препаратами, в том числе и с помощью ингалятора.

При этом неизвестно, какое лекарство она принимает, и владеет ли терапевтическим исключением – ряд препаратов против этого заболевания разрешены к применению без оформления TUE. При этом известны случаи, когда спортсмены из Норвегии злоупотребляли этим, принимая такие препараты в экстремальных дозах. Например, Мартин Йонсруд Сундбю был дисквалифицирован на два месяца, когда в его крови обнаружили более чем девятикратное превышение концентрации сальбутамола.

Среди других норвежских лыжниц, также страдающих от астмы – Марит Бьорген, Майкен Касперсен Фалла, Ингвильд Остберг.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
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fanatold

Характерно, что пост без автора. С какого бодуна ему должно быть известно, есть ли у спортсменки TUE, чем она болеет, что ей прописано? Этими сведениями располагает WADA, но они не для публики.

18:21 15 февраля

Ya Santey

больные должны выступать на паралимпиаде!

17:30 15 февраля

Al Rains

Так может у нас надо начать "перенимать" опыт...и сразу всех будут дисквалифицировать (и их тоже ))

16:16 15 февраля

oleg.bob

Смех, да и только... Нужна пожизненная дисквалификация этим "астматикам"!

15:42 15 февраля

sawrtre

RedBaron Зависть плохое чувство. Заведите в своей сборной астматиков и глотайте что разрешено. А завидовать плохо./////////////////вот и перестань завидовать России,самой спортивной и чистой страны. гордись своими астматиками и допингерами из сша и их союзниками,жрущих допинг лопатами с разрешения вада и чмоков.

15:23 15 февраля

Излучение Гаврилова-Черенкова

RedBaron, ======= Это не зависть, это подозрение, что нечисто это всё. Они подозревают, что мы меняем пробирки через мышиные норы, а мы подозреваем, что у них приступы "астмы" только, когда они проигрывают, когда выигрывают - всё в норме. Такая аллергическая на поражения астма.

14:23 15 февраля

Bask71

И вообще, пусть больные лечатся, а не бегают...

14:21 15 февраля

Bask71

Странно, почему их не проверят на наличие заболевания. 100% справки липовые.

14:20 15 февраля

RedBaron

Зависть плохое чувство. Заведите в своей сборной астматиков и глотайте что разрешено. А завидовать плохо.

14:08 15 февраля

Solid snake

у ОАР бабло дороже чести

13:53 15 февраля

sarkis1957

Иначе они не победят....

13:48 15 февраля

shur

Астматики рулят. Россияне, заражайтесь астмой! Тогда и к нам придут победы.

13:34 15 февраля

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