Норвежская чемпионка принимает лекарства от астмы

24-летняя лыжница Рагнхиль Хага, ставшая чемпионкой Олимпийских игр в Пхенчхане на дистанции 10 км свободным стилем, входит в число норвежских спортсменов-астматиков. По данным норвежской прессы, Хаге официально поставлен диагноз "астма", и она пользуется специальными препаратами, в том числе и с помощью ингалятора.

При этом неизвестно, какое лекарство она принимает, и владеет ли терапевтическим исключением – ряд препаратов против этого заболевания разрешены к применению без оформления TUE. При этом известны случаи, когда спортсмены из Норвегии злоупотребляли этим, принимая такие препараты в экстремальных дозах. Например, Мартин Йонсруд Сундбю был дисквалифицирован на два месяца, когда в его крови обнаружили более чем девятикратное превышение концентрации сальбутамола.

Среди других норвежских лыжниц, также страдающих от астмы – Марит Бьорген, Майкен Касперсен Фалла, Ингвильд Остберг.

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