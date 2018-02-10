Николай Зимятов: "Девчонки молодцы"

Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов прокомментировал выступление российских спортсменок в скиатлоне, где лучшая из наших Наталья Непряева финишировала восьмой. Зимятов присутствует в Пхенчхане в качестве болельщика.

– Борьба на трассе мне понравилась, – сказал Зимятов. – Молодцы, девчонки! Для такой ситуации, которая у нас сложилась, выступили здорово. Хотя, считаю, было реально побороться за шестое место.

– Вы не считаете ошибкой решение Непряевой выйти вперед на заключительном круге?

– Я считаю, что нет. Хотя вот Лена Вяльбе и Юрий Чарковский (менеджер сборной – Прим. "СЭ") говорят, что рано вышла, не надо было этого делать. На мой взгляд, хватит уже в конце плестись, надо дерзать! Мне такой стиль ведения борьбы нравится.

– Непряева, Седова, Белорукова – все они почти одного возраста и уже показывают "зубы"...

– Хороших юниоров у нас всегда было много. Другое дело, что потом во взрослых далеко не у всех получается. Просто я-то бегал и работал в то время, когда у нас были медали, и много медалей. Сметанина, Вяльбе, Тихонова, Баранова – это же была целая плеяда... Поэтому нынешние результаты мне не совсем понятны. Но девчонки борются, традиции у нас есть. Будем надеяться, и медали тоже придут.

– Трасса и условия проведения Олимпиады вам нравятся?

– Все великолепно. Трасса и расположение трибун очень напоминают Сочи.

– Рады, что выиграла в итоге представительница Швеции Шарлотта Калла, а не кто-то из норвежек?

– У нас тут был маленький спор: Лена Вяльбе сразу сказала, что выиграет Калла, а я был за норвежку Бьорген. Выходит, Лена была более профессиональна в этот раз (смеется). (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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