Николай Седов: "Получили с супругой массу поздравлений"

Николай Седов, отец и тренер Анастасии Седовой, которая завоевала бронзу Олимпийских игр-2018 в эстафете, признался, что ждал медаль в этом виде программы. Также специалист подчеркнул, что третий этап, на котором бежала его дочь, один из самых трудных.

– Еще перед Играми я предсказывал, что наши молодые девочки способны зацепиться за призовую ступень в эстафете, – приводит "Столица С" слова Седова. – У нас очень ровный и боеспособный состав команды. Гонку мы смотрели вместе с женой, и очень переживали за итоговый результат. Особенно волновались за четвертый этап. Но, в итоге все сложилось отлично! Сегодня наши девочки прервали эту нехорошую традицию. А после завершения гонки пошли звонки. Мы с супругой получили массу поздравлений.

– Почему Анастасию поставили на третий этап?

– Потому что второй и третий этапы считаются самыми тяжелыми. Если на первом и четвертом отрезках можно где-то сфилонить, то на втором и третьем нет. Это забойные этапы. Именно на них выступают самые сильные лыжники.