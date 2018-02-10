Никита Крюков: "Результаты российских лыжников на Олимпиаде непредсказуемы"

Олимпийский чемпион 2010 года Никита Крюков отметил, что Олимпиада является особенным и непредсказуемым турниром. Поэтому, по его словам, нельзя предугадать итоги выступления российских лыжников на Играх в Пхенчхане.

- На тех ребятах, которые получили приглашение на Олимпиаду, не распространялись дисквалификации и отстранения, они не ждали каких-то решений, они спокойно готовились, отбирались, - цитирует ТАСС Крюкова. - В такой ситуации большая часть спортсменов больше переживает за себя лично, нежели за своих коллег. У Александра Большунова и Алексея Червоткина в конце декабря - в январе были проблемы, они переболели, и как это скажется на их форме, мы узнаем только на Олимпиаде. Некоторые из ребят имеют опыт участия в больших турнирах, они будут биться, и если у них получится выиграть медали, то это будет очень здорово.

Как показывает практика, Олимпиада - это серьезный старт, особенный турнир, на нем бывают чудеса, случаются удачи и неудачи, так что результаты могут быть непредсказуемыми.

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