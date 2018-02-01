19:39 1 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Никита Крюков: "Под нейтральным флагом на Олимпиаду-2018 не поеду"

Никита КРЮКОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Никита КРЮКОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Российский лыжник Никита Крюков отметил, что чувствует радость после решения CAS оправдать 28 российских спортсменов. Вместе с тем, Крюков не поедет на Олимпиаду-2018 под нейтральным флагом.

- Чувствую радость. Беспочвенно оклеветали меня, - заявил Крюков в эфире "60 минут". - Я на 90 процентов уверен, что нас не пригласят на Олимпиаду. Почему? А почему не пригласили Шипулина, Ана, Юскова? Это политический момент. Не только я, все 11 лыжников будут добиваться возмещения ущерба. Пойдем в суд. Поездка на Олимпиаду? Нет, под нейтральным флагом не поеду.

Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена. 

Ранее ОКР направил в МОК список, в котором попросил организацию направить приглашения 15 спортсменам. Никита Крюков в этот список не вошел.

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КОММЕНТАРИИ (25)
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staerswimmer23

Blue beard, опять пукнула в бессильной злобе!

03:48

Beard

"Три дня я гналась за вами, что бы сказать как вы мне безразличны.......!".................тебя туда никто и не приглашал.

23:01 1 февраля

shot on goal

МОЛОДЧИНКА НИКИТУШКА! РАБОТАЙ ГОЛОВОЙ... И ПО ТВ ТОЖЕ СМОТРЕТЬ НЕ БУДЕМ. ЭТА ОЛИМПИАДКА НАДОЛГО ЗАПОМНИТСЯ "ЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТА".... НЕЛЕГАЛЫ ОАР - УРОВЕНЬ УРОЖЕНЦЕВ ОСТРОВОВ ФИДЖИ

23:00 1 февраля

1~18

Да не едь, другие найдутся, кто захочет посоревноваться. Едь в Сочи с Граф, пильнете там призовой фонд )) В Корее все равно ничего не светило бы , бгг =))

22:45 1 февраля

ALEXEY959595

Бней Иегуда ЗА Россию! Я даже не знаю как выглядит Крюков.)) И уверен, что ты тоже не знаешь.)) уделывал он, бгг.)) 21:59...........Иуда! Тебе башку сверну!

22:15 1 февраля

Солёный

По этой воде пора Санта-Барбару серий на 500 снимать: допустим, не допустим, поеду, не поеду, кругом враги, у нас нет проблем с допингом - да, у нас есть проблемы с допингом, предатели родины, СК, ФСБ, царь, временно беременные, всех засудим, в России одни допингисты, депутаты и чиновники, на лету меняющие свое мнение, о котором кричали пару минут назад, слезы, улыбки и т.д. и т.п... если заявку под нейтральным флагом подает ОКР, который дисквалифицирован, то 99%, что не пустят - специально что-ли так извращаются...

22:14 1 февраля

Бней Иегуда

.

22:03 1 февраля

Бней Иегуда

Нортуг многими признаётся лучшим лыжником 21 века.) А уж в тройку лучших, наряду с Сундбю и Колоньей входит наверняка, за последнее время.)

22:01 1 февраля

Бней Иегуда

ЗА Россию! Я даже не знаю как выглядит Крюков.)) И уверен, что ты тоже не знаешь.)) уделывал он, бгг.))

21:59 1 февраля

ЗА Россию!

Бней Иегуда,а причем сдесь достижения?Почти во всех важнейших гонках Крюков уделал Нортуга.Тролль дальше тут сколько угодно.

21:45 1 февраля

rusfed 2.0

Чмока, где Нортуг? Где Сунбю?

21:42 1 февраля

Бней Иегуда

ЗА Россию! А теперь открой вики и сравни их достижения.))

21:39 1 февраля

ЗА Россию!

Никита всегда был мужиком!И Нортуга уделывал без вариантов

21:36 1 февраля

морпех

SS-1525-Sergey Сейчас опять в СЭ материалы появятся, что он и не готовился к ОИ и не тренировался по этому не в форме, и что мол патриотичнее было бы поехать туда и чего-то кому-то доказать. Нормальный поступок, для нормального человека со здоровой психикой, с честью и достоинством. Не унижаться перед этими и не искать оправданий, своему такому поведению, отговорки, для них всё равно не меняют суть и низость существования. 21:23//////Да его в эфире чуть и не заклевали,Скобеева аж чуть не поперхнулась!))

21:35 1 февраля

морпех

В России остались 2 спортсмена - Граф и Крюков!Остальные - спортсмены ОАР,по - крайней мере на ближайших соревнованиях(это ОИ) и вне зависимости,кого допустят и под каким флагом в конце концов!

21:34 1 февраля

SS-1525-Sergey

Сейчас опять в СЭ материалы появятся, что он и не готовился к ОИ и не тренировался по этому не в форме, и что мол патриотичнее было бы поехать туда и чего-то кому-то доказать. Нормальный поступок, для нормального человека со здоровой психикой, с честью и достоинством. Не унижаться перед этими и не искать оправданий, своему такому поведению, отговорки, для них всё равно не меняют суть и низость существования.

21:23 1 февраля

Мастер добрых дел

Никита!!! Красава!!! Если бы все были как Крюков, МОК никогда не посмел бы лишать нас флага.

20:59 1 февраля

Мяч Чудо

Красавчик!!!

20:51 1 февраля

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

его и не включили в список по запросу в МОК наши.

20:44 1 февраля

biolant1

Никитос молодец!!!

20:26 1 февраля

Dymanomashina

МОК сегодня умер

20:18 1 февраля

rusfed 2.0

Слишком много лозунгов, Никита. Ты уже по объективным показателям в сборную не прошел бы

20:16 1 февраля

Wert1k

Мужик!!!! Пример для тех кто выбрал белую тряпку и как шакалы счас унижаются перед мокам

20:07 1 февраля

serrrega

Правильно!

20:06 1 февраля

kolos249

Молодец, Никита! Величайшего уважения заслуживает!

20:01 1 февраля