Никита Крюков: "Под нейтральным флагом на Олимпиаду-2018 не поеду"

Российский лыжник Никита Крюков отметил, что чувствует радость после решения CAS оправдать 28 российских спортсменов. Вместе с тем, Крюков не поедет на Олимпиаду-2018 под нейтральным флагом.
- Чувствую радость. Беспочвенно оклеветали меня, - заявил Крюков в эфире "60 минут". - Я на 90 процентов уверен, что нас не пригласят на Олимпиаду. Почему? А почему не пригласили Шипулина, Ана, Юскова? Это политический момент. Не только я, все 11 лыжников будут добиваться возмещения ущерба. Пойдем в суд. Поездка на Олимпиаду? Нет, под нейтральным флагом не поеду.
Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена.
Ранее ОКР направил в МОК список, в котором попросил организацию направить приглашения 15 спортсменам. Никита Крюков в этот список не вошел.
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staerswimmer23
Blue beard, опять пукнула в бессильной злобе!
03:48
Beard
"Три дня я гналась за вами, что бы сказать как вы мне безразличны.......!".................тебя туда никто и не приглашал.
23:01 1 февраля
shot on goal
МОЛОДЧИНКА НИКИТУШКА! РАБОТАЙ ГОЛОВОЙ... И ПО ТВ ТОЖЕ СМОТРЕТЬ НЕ БУДЕМ. ЭТА ОЛИМПИАДКА НАДОЛГО ЗАПОМНИТСЯ "ЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТА".... НЕЛЕГАЛЫ ОАР - УРОВЕНЬ УРОЖЕНЦЕВ ОСТРОВОВ ФИДЖИ
23:00 1 февраля
1~18
Да не едь, другие найдутся, кто захочет посоревноваться. Едь в Сочи с Граф, пильнете там призовой фонд )) В Корее все равно ничего не светило бы , бгг =))
22:45 1 февраля
ALEXEY959595
Бней Иегуда ЗА Россию! Я даже не знаю как выглядит Крюков.)) И уверен, что ты тоже не знаешь.)) уделывал он, бгг.)) 21:59...........Иуда! Тебе башку сверну!
22:15 1 февраля
Солёный
По этой воде пора Санта-Барбару серий на 500 снимать: допустим, не допустим, поеду, не поеду, кругом враги, у нас нет проблем с допингом - да, у нас есть проблемы с допингом, предатели родины, СК, ФСБ, царь, временно беременные, всех засудим, в России одни допингисты, депутаты и чиновники, на лету меняющие свое мнение, о котором кричали пару минут назад, слезы, улыбки и т.д. и т.п... если заявку под нейтральным флагом подает ОКР, который дисквалифицирован, то 99%, что не пустят - специально что-ли так извращаются...
22:14 1 февраля
Бней Иегуда
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22:03 1 февраля
Бней Иегуда
Нортуг многими признаётся лучшим лыжником 21 века.) А уж в тройку лучших, наряду с Сундбю и Колоньей входит наверняка, за последнее время.)
22:01 1 февраля
Бней Иегуда
ЗА Россию! Я даже не знаю как выглядит Крюков.)) И уверен, что ты тоже не знаешь.)) уделывал он, бгг.))
21:59 1 февраля
ЗА Россию!
Бней Иегуда,а причем сдесь достижения?Почти во всех важнейших гонках Крюков уделал Нортуга.Тролль дальше тут сколько угодно.
21:45 1 февраля
rusfed 2.0
Чмока, где Нортуг? Где Сунбю?
21:42 1 февраля
Бней Иегуда
ЗА Россию! А теперь открой вики и сравни их достижения.))
21:39 1 февраля
ЗА Россию!
Никита всегда был мужиком!И Нортуга уделывал без вариантов
21:36 1 февраля
морпех
SS-1525-Sergey Сейчас опять в СЭ материалы появятся, что он и не готовился к ОИ и не тренировался по этому не в форме, и что мол патриотичнее было бы поехать туда и чего-то кому-то доказать. Нормальный поступок, для нормального человека со здоровой психикой, с честью и достоинством. Не унижаться перед этими и не искать оправданий, своему такому поведению, отговорки, для них всё равно не меняют суть и низость существования. 21:23//////Да его в эфире чуть и не заклевали,Скобеева аж чуть не поперхнулась!))
21:35 1 февраля
морпех
В России остались 2 спортсмена - Граф и Крюков!Остальные - спортсмены ОАР,по - крайней мере на ближайших соревнованиях(это ОИ) и вне зависимости,кого допустят и под каким флагом в конце концов!
21:34 1 февраля
SS-1525-Sergey
Сейчас опять в СЭ материалы появятся, что он и не готовился к ОИ и не тренировался по этому не в форме, и что мол патриотичнее было бы поехать туда и чего-то кому-то доказать. Нормальный поступок, для нормального человека со здоровой психикой, с честью и достоинством. Не унижаться перед этими и не искать оправданий, своему такому поведению, отговорки, для них всё равно не меняют суть и низость существования.
21:23 1 февраля
Мастер добрых дел
Никита!!! Красава!!! Если бы все были как Крюков, МОК никогда не посмел бы лишать нас флага.
20:59 1 февраля
Мяч Чудо
Красавчик!!!
20:51 1 февраля
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
его и не включили в список по запросу в МОК наши.
20:44 1 февраля
biolant1
Никитос молодец!!!
20:26 1 февраля
Dymanomashina
МОК сегодня умер
20:18 1 февраля
rusfed 2.0
Слишком много лозунгов, Никита. Ты уже по объективным показателям в сборную не прошел бы
20:16 1 февраля
Wert1k
Мужик!!!! Пример для тех кто выбрал белую тряпку и как шакалы счас унижаются перед мокам
20:07 1 февраля
serrrega
Правильно!
20:06 1 февраля
kolos249
Молодец, Никита! Величайшего уважения заслуживает!
20:01 1 февраля