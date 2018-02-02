Никита Крюков: "Не готов выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом"

Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков в интервью "СЭ" отметил, что отказался от участия в Играх-2018​ из-за того, что не готов выступать под нейтральным флагом. Также он не собирается навязывать свою точку зрения.

– Решил отказаться от Олимпийских игр из-за того, что Россию лишили флага. Я не готов выступать под нейтральным флагом, – отметил Крюков. – Если бы был российский триколор, то, конечно, я бы поехал в Корею. И если бы меня пригласили.

– С кем-то из коллег обсуждали свой поступок?

– Конечно, ребята интересовались моей позицией, хотели понять, почему я принял такое решение. Я объяснил, что это мое личное мнение и мое решение. Я свою точку зрения никому не навязываю. (Андрей СИЗЯКИН)

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