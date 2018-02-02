Никита Крюков: "Не готов выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом"

Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков в интервью "СЭ" отметил, что отказался от участия в Играх-2018 из-за того, что не готов выступать под нейтральным флагом. Также он не собирается навязывать свою точку зрения.
– Решил отказаться от Олимпийских игр из-за того, что Россию лишили флага. Я не готов выступать под нейтральным флагом, – отметил Крюков. – Если бы был российский триколор, то, конечно, я бы поехал в Корею. И если бы меня пригласили.
– С кем-то из коллег обсуждали свой поступок?
– Конечно, ребята интересовались моей позицией, хотели понять, почему я принял такое решение. Я объяснил, что это мое личное мнение и мое решение. Я свою точку зрения никому не навязываю. (Андрей СИЗЯКИН)
adept-ak-57
Ye-ye, понеслось... Типа - молодец, и всё прочее... ура, Россия. Между тем, Крюков приглашения от МОК на участие в ОИ не получал, так что невозможно отказаться от того, чего нет. Кроме того, на обещанных стартах в Сочи можно заработать поболее
16:58
Cheremis57
Браво, Никита! Молодец, что сумел сохранить честь и достоинство!!
16:27
морпех
max14195 Конечно, зачем ехать, без допинга там ему ничего не светит. 11:53//////Даже если и так - всё - равно это поступок!
16:16
морпех
Русский Я Что любопытно, от участвовать в олимпиаде отказываются сейчас те, кто в команду не проходит. Крюков, Граф. Ребята молодцы, места в думе у них будут после следующих выборов. 13:22//////Ну а кому давать - Шипулину что ли?Или ,прости Господи,Уайлду?
16:15
морпех
DmitrySamara Если бы все наши спортсмены заняли такую позицию, то МОК без сомнения допустил-бы нашу страну к выступлению на играх под российским флагом. А видя бесхребетность наших олимпийских атлетов они просто измываются над ними, а они как холопы помогают им в этом, унижая нашу страну. 07:22///////Ага!Остались 2 спортсмена именно страны Россия - Граф и Крюков!Остальные - спортсмены страны ОАР!Неужели это всё ради проведения ЧМ в России?Сегодня вот прочитал,что собак стерилизуют в Самаре на время проведения ЧМ!(типа раньше не нужно было!)) - одна радость,может всё - таки не успеют достроить этот стадион....
16:14
пьянь хроническая
выступать или нет - их дело. но выступать на соревнованиях - работа спортсменов. правительство и федерации разрешили выступать под нейтральным флагом, значит ехать не запрещено. политики сами с экранов вещают, что на ОИ ехать надо. Крюков не хочет выступать без флага, Граф не хочет, а Ласицкине нейтральный флаг не помешал выиграть ЧМ по прыжкам в высоту. вся эта возня с допингом, трусливыми марионетками из вада и мок - чистая политика, спорта тут мало, им только всё прикрывают. спортсмены едут выполнять свою работу, для многих это главные соревнования в карьере, и вероятно на следующих ОИ они уже не выступят. если уж кого обвинять в бесхребетности и прочих грехах, это спортивных чиновников РФ: Мутка, колобка и остальных. они допустили дисквалификацию многих спортсменов на ОИ 2016, и ничего не делали для изменения ситуации, Ефимовой, к примеру, пришлось самой через суд добиваться отмены дисквалификации. тут ситуация просчитывалась, понятно было, что вада подложит свинью, чины же как всегда на авось понадеялись. а по закону Мёрфи, события, пущенные на самотек, имеют свойство развиваться от плохого к худшему. в результате мы имеем то, что имеем. если Шипулину, Ану, Устюгову выдадут приглашения на ОИ, им тоже не ехать? хоккеистам, фигуристам, лыжникам, саночникам и прочим? если фигуристы выиграют, то там и без флага с гимном всем будет известно, из какой они страны. а для хоккеистов это первая реальная за четверть века возможность выиграть ОИ, пока нет НХЛ. а уж из какой страны Дацюк и остальные, точно весь хоккейный мир знает
13:53
Русский Я
Что любопытно, от участвовать в олимпиаде отказываются сейчас те, кто в команду не проходит. Крюков, Граф. Ребята молодцы, места в думе у них будут после следующих выборов.
13:22
max14195
Конечно, зачем ехать, без допинга там ему ничего не светит.
11:53
streletc1783
Он об этом уже давно сообщил - как только мок завёл разговор о флаге,но это почему-то никто не заметил,а наоборот пошла волна на ветке по поводу что не один не отказался.Он прав,это его решение и не надо никому ничего навязывать.Хотя я лично за Игры доброй воли.А мок и олимпиаду приму только после тотального реформирования мок,вада и всех остальных служб и получения реальных уголовных сроков маларки,зеппельто,освальда,роди,баха,этой суки из комиссии - короче всю эту банду продажных наци.И выплаты миллиардных компесаций по сотням-тысячам исков как спортсменам,так и стране.
11:24
radomir_71
Только респект и уважение!
11:20
Alex AUS
Я думаю для сознательных людей, которые любят Родину, именно те атлеты, которые не захотели превращаться в серых мышей и будут настоящими Героями, а не те кто наплевал на родину, облачился в унизительный серый цвет и поехал "по своим интересам".... которые кстати так же будут ущемлены и при всей улыбке мирового сообщества, в глазах людей мира они так же будут выглядеть ничтожно. Молодца Крюков и Граф
11:04
AndreyV
Kortvv Хоть один настоящий СПОРТСМЕН (именно так - большими буквами) нашелся. Еще было бы хорошо, если бы кто-нибудь из выступающих под белым флагом, выиграв медаль, демонстративно отказался бы ее принять, пока не поднимут наш триколор. ________________ У нас читаются фигурка и хоккей. Фигурка больше шоу, а у хоккеистов слишком нормальные отношения с ИИХФ чтобы за их счет демонстрировать. Напомню, что именно хоккейный мир первый поддержал Россию
10:25
MrBastarD80
Нормальный человек а не сборище помоек тех кто едет преклонять колени перед западом.
10:18
lexx2_
Уважаю!
09:29
Kortvv
Хоть один настоящий СПОРТСМЕН (именно так - большими буквами) нашелся. Еще было бы хорошо, если бы кто-нибудь из выступающих под белым флагом, выиграв медаль, демонстративно отказался бы ее принять, пока не поднимут наш триколор.
09:26
shur
DmitrySamara Если бы все наши спортсмены заняли такую позицию, то МОК без сомнения допустил-бы нашу страну к выступлению на играх под российским флагом. А видя бесхребетность наших олимпийских атлетов они просто измываются над ними, а они как холопы помогают им в этом, унижая нашу страну__________________ Наоборот! Они только и добиваются, чтобы наших не было на Олимпиаде. А русские не сдаются. И это докажут в Корее!
08:27
DmitrySamara
Если бы все наши спортсмены заняли такую позицию, то МОК без сомнения допустил-бы нашу страну к выступлению на играх под российским флагом. А видя бесхребетность наших олимпийских атлетов они просто измываются над ними, а они как холопы помогают им в этом, унижая нашу страну.
07:22
igorx70
А что,он имел приглашение?Или гордо отказался от недоступного?
07:07
vit 72
Вообще то, это нарушение олимпийской хартии. На ОИ спортсмены должны выступать за себя. Я бы вообще убрал все государственные флаги и гимны с ОИ. Иначе всё превращается в патриотический трэш. Причём со всех сторон.
07:03
Крым наш!
Молодец! Настоящий гражданин! В отличии от этого белофлажного стада.
06:37
Алекс Ферги
И я поддержу! У Человека есть позиция! Родины и Чести.
04:00
Сергей_77
Вот это - Мужик, способный на поступок. А не какие-то там балаболки, кричавшие ещё полгода назад, что главное для них - страна, что пашут они для того момента, когда стоят на пьедестале и слышат российский гимн.
03:06
Торпедо (Горький)
И так должны были поступить ВСЕ сборники! Без исключения!
02:33
top220
Молодец! Достоин уважения!!!
00:58